DIRETTA SETECOLLI 2024/ Video streaming Rai: c’è Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl (oggi 23 giugno)

Abbiamo già accennato naturalmente al fatto che l’ultima gara in assoluto in programma nella diretta del Settecolli 2024 sarà quella dei 1500 sl maschili, che saranno sicuramente una conclusione più che degna, perché si sfideranno sulla impegnativa distanza delle 30 vasche una delle stelle più amate del nuoto e di tutto lo sport italiano, cioè naturalmente Gregorio Paltrinieri, e uno dei nomi più illustri fra gli stranieri che hanno scelto di essere presenti a Roma sacrificando invece gli Europei di Belgrado, cioè l’irlandese Daniel Wiffen.

Sicuramente il nuotatore classe 2001 è uno dei migliori talenti in rampa di lancio, grazie alla straordinaria doppietta d’oro 800-1500 compiuta ai Mondiali di Doha nello scorso mese di febbraio. Nell’evento di presentazione del Settecolli, lo stesso Wiffen aveva espresso la propria gioia di essere a Roma per sfidare Paltrinieri, che naturalmente è un punto di riferimento per un nuotatore di sette anni più giovane rispetto a Greg: “E’la mia seconda volta al Settecolli. Sarà un bel test prima dell’Olimpiade. Domenica (oggi, ndR) ci saranno i 1500 e sarà una super sfida con Gregorio”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SETTECOLLI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE

Per chi vorrà vivere una domenica pomeriggio in compagnia delle grandi emozioni e dello spettacolo garantito dai migliori nuotatori italiani e stranieri, ecco che la diretta tv del Settecolli 2024 sarà garantita naturalmente in chiaro anche oggi su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Questo di conseguenza garantisce per tutti la visione del Settecolli 2024 anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o la sua applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL SETTECOLLI 2024

SETTECOLLI 2024: LE ULTIME EMOZIONI AL FORO ITALICO DI ROMA!

Adesso siamo davvero alle soglie delle Olimpiadi: ci attende oggi la terza e ultima giornata in compagnia della diretta del Settecolli 2024 per una domenica 23 giugno nello scenario della piscina del Foro Italico a Roma. Abbiamo già ampiamente spiegato il problema della sovrapposizione con gli Europei e il perché la FIN abbia deciso di privilegiare il nostro storico meeting, decisione d’altronde condivisa anche da tanti big stranieri, per cui adesso pensiamo al futuro, che significa i Giochi olimpici, distanti ormai un solo mese.

Tre anni fa a Tokyo l’Italia visse la migliore spedizione olimpica di sempre per numero di medaglie nel nuoto, anche se mancò l’oro: furono comunque due argenti più cinque bronzi, comprese le storiche prime volte sul podio delle staffette 4×100 sl e 4×100 mista maschile, poi abbiamo vissuto tante altre soddisfazioni, in particolare nel leggendario 2022, che vide l’Italia seconda potenza dietro solo agli Usa ai Mondiali di Budapest e poi dominatrice assoluta nel panorama europeo proprio al Foro Italico di Roma. Per questo motivo le aspettative sono alte e di conseguenza l’ultima giornata in compagnia della diretta del Settecolli 2024 assume un fascino ancora più particolare.

DIRETTA SETTECOLLI 2024: ECCO IL PROGRAMMA DELLE FINALI DI OGGI

Al terzo e ultimo giorno della manifestazione, abbiamo ormai chiaro che la diretta del Settecolli 2024 entra nel vivo dalle ore 18.00 circa, preceduta da alcune finali C. Nella fascia del tardo pomeriggio invece per ogni gara avremo la disputa della finale B e subito dopo la finale A, con i nuotatori più veloci e quindi chi tocca per primo ragionevolmente vincitore della specialità. Sarà una chiusura di lusso con ben dodici titoli da assegnare, a cominciare dai 50 sl femminili, che saranno seguiti dai 200 dorso sia maschili sia femminili e dai 50 farfalla degli uomini.

A seguire, ecco la finale dei 200 farfalla femminili e in seguito la doppietta dei 200 rana, prima per i maschi e poi al femminile. Si entrerà decisamente nell’ultima parte della diretta del Settecolli 2024 con la finale dei 200 sl maschili, seguiti dai 400 sl femminili, a quel punto resteranno ancora da seguire i 200 misti sia per i ragazzi sia per le ragazze ed infine il gran finale dell’intera manifestazione al Foro Italico di Roma sarà con la prima serie dei 1500 sl maschili, gara nella quale la sessione principale ospita solo la finale A.











