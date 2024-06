DIRETTA SWIATEK GAUFF/ Video streaming tv: numero 1 e teenager (Roland Garros 2024, oggi 6 giugno)

DIRETTA SWIATEK GAUFF: NUMERO 1 E TEENAGER

Di Iga Swiatek abbiamo parlato, così come di Coco Gauff che oggi la sfida in semifinale: forse il dato più impressionante nella diretta di Swiatek Gauff è che queste due giocatrici si affrontino per la dodicesima volta nel circuito Wta, stiamo parlando infatti di una (la polacca) che ha compiuto 23 anni sei giorni fa e di un’altra (la statunitense) che a marzo ne ha fatti 20, eppure hanno già raggiunto la doppia cifra di incroci tra di loro e spesso e volentieri in grandi contesti. Se il tennis Atp si lustra gli occhi per la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la Wta può ritenersi del tutto soddisfatta per Swiatek e Gauff, e magari potremmo scomodare grandissimi nomi del passato.

Tra le rivalità più forti abbiamo vissuto quelle tra Martina Navratilova e Chris Evert e poi tra Steffi Graf e Monica Seles; certamente anche loro hanno dovuto fare i conti con “terze incomode”, in un caso Tracy Austin (purtroppo durata poco per tanta sfortuna) e Evonne Goolagong e nell’altro Gabriela Sabatini, Arantxa Sanchez e così via. Qui Swiatek e Gauff si trovano a dover fare i conti con la regolarissima Aryna Sabalenka e con Elena Rybakina: parliamo dunque di una corsa a quattro per i grandi titoli con intromissioni sempre possibili, la storia recente (dal post Ashleigh Barty e Naomi Osaka) ci dice che ci sono riuscite solo due ceche come Barbora Krejcikova e Marketa Vondrousova e una sorprendente Emma Raducanu, che a due anni e mezzo dal trionfo agli Us Open è numero 205 del ranking. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROLAND GARROS 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come ormai è noto, la diretta tv di Swiatek Gauff per il Roland Garros 2024 è disponibile su Eurosport: la semifinale femminile verrà trasmessa sul canale principale di questa emittente, si tratta di Eurosport 1 che, essendo presente al numero 210 del decoder satellitare, sarà riservato ai soli abbonati. Le alternative per seguire la programmazione odierna del Roland Garros 2024 sono quelle della diretta streaming video: le piattaforme Discovery Plus, Now Tv e DAZN garantiscono le immagini da Parigi ma, anche in ognuno di questi tre casi, prima di accedere al servizio dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

GRANDE SEMIFINALE AL ROLAND GARROS 2024

Giovedì 6 giugno è tempo di semifinali femminili con la diretta di Swiatek Gauff, che sarà la semifinale del Roland Garros 2024: conosceremo finalmente le due giocatrici che sabato si contenderanno il titolo Slam a Parigi, e allora possiamo immediatamente dire che questa semifinale è forse quella che maggiormente appassiona gli addetti ai lavori, perchè si incrociano due giovani che sono già ai vertici del tennis mondiale e hanno già qualche Slam in bacheca (ben quattro Iga Swiatek, uno per Coco Gauff). Sarà una semifinale da sogno, intanto bisogna dire che nella finale del Roland Garros 2024 potrebbe esserci anche una monumentale Jasmine Paolini.

Qui però ci dobbiamo soprattutto concentrare su questa diretta di Swiatek Gauff, che nei giorni scorsi si sono sostanzialmente “scambiate” alcune dichiarazioni con la polacca che ha elogiato la statunitense per il modo in cui ha imparato a gestire le emozioni nei grandi tornei, sostenendo che – lei ne sa qualcosa – essere nel tennis mondiale da teenager o giocatrice affermata è diversa. Sul piano tecnico Swiatek favorita, ma la Gauff può sfruttare comunque questo fatto per giocare un grande match e fare il colpo, lo scopriremo tra poco quando la diretta di Swiatek Gauff prenderà il via per la semifinale del Roland Garros 2024.

DIRETTA SWIATEK GAUFF ROLAND GARROS 2024: LA SFIDA INFINITA

Parlando della diretta di Swiatek Gauff al Roland Garros 2024 dobbiamo dire che la grande sfida, almeno per gli appassionati in termini generali, sarà quella tra Iga Swiatek e Coco Gauff. Numero 1 contro numero 3, undicesimo incrocio: la polacca fino a questo momento ne ha vinti 10, ma la statunitense sogna il grande colpo proprio nel giardino di casa dell’avversaria. Il Roland Garros è il torneo su cui la Swiatek ha posto un dominio: tre titoli in quattro anni, 33 vittorie e due sole sconfitte, 19 successi consecutivi entrando nel match odierno. Una sensazione di superiorità netta e schiacciante, come confermato dalle ultime partite: 6-0 6-0 ad Anastasia Potapova, 6-0 6-2 a Marketa Vondrousova.

Certo però Coco Gauff non è una sprovveduta: ha già vinto gli Us Open, è appunto una delle tre migliori giocatrici al mondo, dopo aver demolito la nostra Elisabetta Cocciaretto ha saputo rimontare una rivale esperta come Ons Jabeur, che nel primo set del quarto di finale aveva dato la sensazione di poter prendere il largo. Così non è stato e dunque la Gauff ha prenotato l’ennesimo match contro una Swiatek che certamente ha messo nel mirino come punto da sorpassare, perché batterla in una semifinale Slam significherebbe probabilmente fare lo step definitivo. Per essere la migliore bisogna battere le migliori, vedremo cosa succederà nella diretta di Swiatek Gauff per la semifinale del Roland Garros 2024…











