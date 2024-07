DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024, STREAMING VIDEO RAI: PAOLINI E MUSETTI IN CAMPO OGGI 30 LUGLIO

Oggi martedì 30 luglio sono di nuovo in programma tantissime partite sui mitici campi in terra rossa al Roland Garros per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, con i Giochi Olimpici che in questo caso possono godere di uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Adesso però scopriamo che succederà oggi per la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024 dalle ore 12.00, naturalmente concentrando la nostra attenzione sui tennisti italiani e in particolare su Jasmine Paolini, sulla quale riponiamo notevoli speranze.

Cominciamo allora proprio dal singolare femminile, dove siamo giunti agli ottavi di finale e la lucchese già finalista meno di due mesi fa al Roland Garros (e poi anche a Wimbledon) è ancora in corsa. Jasmine Paolini oggi dovrà affrontare la slovacca Anna Karolína Schmiedlová, giocatrice di grande esperienza ma contro la quale dovrebbe essere favorita, alla luce naturalmente dello splendido stato di forma degli ultimi mesi, che Jasime Paolini vuole confermare anche nella diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA TENNIS OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ripetiamo quanto già detto in precedenza, sicuramente avremo qualche finestra anche in chiaro per la diretta tv tennis Olimpiadi Parigi 2024 tra Rai Due e Rai Sport, in particolare per i momenti salienti delle partite degli italiani, che saranno trasmessi per tutti in televisione così come tramite la diretta streaming video che sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

I canali di Eurosport, che sono in maggior numero, daranno sicuramente maggiore spazio al tennis e ancora di più fare giustamente Discovery Plus, la piattaforma a pagamento che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024 e quindi anche tutte le partite del tennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TENNIS STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTE LE PARTITE DEGLI AZZURRI

La diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024 attirerà però la nostra attenzione anche sul singolare maschile, sebbene qui siamo ancora ai sedicesimi di finale per la partita di Lorenzo Musetti contro l’argentino Mariano Navone. Sicuramente l’azzurro è favorito dall’alto di un eccellente periodo di forma sublimato dalla semifinale di Wimbledon, ma bisognerà comunque prestare attenzione al sudamericano, che ha senza dubbio proprio nella terra rossa la sua superficie preferita.

Possiamo però parlare anche del doppio femminile per completare il discorso odierno circa la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024. In campo nelle prossime ore sono infatti attese Errani/Paolini contro le francesi Garcia/Parry, quindi si annuncia una giornata decisamente impegnativa per Jasmine, che d’altronde al Roland Garros era arrivata in fondo in tutte e due le competizioni, mentre Sara Errani è ancora in lizza pure nel doppio misto con Andrea Vavassori.