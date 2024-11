VIDEO TORINO MONZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

In Torino Monza abbiamo come da canovaccio il possesso dei granata in questo avvio, possesso però sterile che non vede nessuna delle due squadre trovare la via della rete ma neanche un’azione degna di nota. Il Monza chiude bene gli spazi, soprattutto nella sua mediana e poi lascia che sia il Toro a venire ad attaccare, quando i padroni di casa sbagliano poi ripartono in contropiede ma senza creare pericoli alla porta di Milinkovic Savic.

Video Como Fiorentina (0-2)/ Gol e highlights: ci pensano Adli e Kean! (Serie A, 24 novembre 2024)

Bondo e Maldini però rimangono i giocatori più pericolosi della formazione ospite. Invece per i granata non abbiamo molto da dire, almeno nella prima frazione. Coco si lancia da solo e prova un tiro dal limite dell’area del Monza ma il tiro esce di molto dallo specchio della porta. Perciò la partita rimane molto tattica nel primo tempo

Serie A/ Inter arrembante, Napoli lepre del campionato. Deludono Juventus e Milan

TORINO MONZA, IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Torino Monza succede di tutto, anzi potremmo definirla una seconda partita nella partita. Abbiamo infatti il Monza che fa splendere un Maldini da playmaker: onnipresente, pochissimi errori e molto proattivo. Ma sono i granata a sbloccare il risultato con Masina che si sovrappone e stoppa un bel cross di Lazaro. La felicità però dura poco perché dopo pochi giri di orologio arriva la rete di Djuric, che rimette tutto in parità

Per come si era messa la partita, Torino Monza doveva essere un pareggio a reti inviolate. Guardando poi il primo tempo questo risultato sembrava il più probabile. Eppure arrivano due reti, Masina e Djuric che però dopo questa salita non riesce più a decollare nel continuo del match fino alla fine. Quindi le due squadre si devono accontentare di un punto a testa, sicuramente il risultato più giusto per quello visto in campo.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Lazio aggancia il treno di testa (24 novembre 2024)

VIDEO TORINO MONZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS