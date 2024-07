Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2: 13^ tappa, volata a Pau? (Oggi 12 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: LA VOLATA PRIMA DEI PIRENEI

Potrebbe essere la quiete prima della tempesta oggi, venerdì 12 luglio, con la tredicesima tappa Agen-Pau di 165,3 km che caratterizzerà la diretta Tour de France 2024 nelle prossime ore. La Grande Boucle pedala verso i Pirenei, dove domani e domenica vivremo un meraviglioso weekend ricchissimo di montagne, ma prima dovremmo vivere ancora un arrivo in volata, sebbene con qualche insidia perché oggi i due GPM di giornata, sebbene entrambi di quarta categoria, non saranno così lontani dal traguardo. Scopriremo quindi le eventuali differenze con ieri a Villeneuve sur Lot, dove la diretta Tour de France 2024 ci ha riservato il tris di uno scatenato Biniam Girmay, ormai senza dubbio il velocista di riferimento del Tour de France 2024.

Di certo le squadre dei velocisti oggi si impegneranno al massimo, anche perché Pau dovrebbe offrire agli sprinter la loro penultima occasione, considerando che la terza settimana sarà un crescendo rossiniano che dovrebbe concedere spazio alle ruote veloci solamente martedì a Nimes. Da domani infatti l’attenzione sarà quasi tutta per la lotta fra i big della classifica generale del Tour de France 2024, che allora sperano davvero che oggi sia un giorno di quiete senza imprevisti o sgraditi colpi di scena, come purtroppo è successo ieri ancora una volta allo sfortunato Primoz Roglic, per poi darci spettacolo in salita. Ancora un po’ di pazienza, nel frattempo scopriamo cosa ci offrirà la diretta Tour de France 2024 con la tredicesima tappa Agen-Pau…

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Dopo due settimane sarà ormai chiaro a tutti: per seguire la diretta tv del Tour de France 2024 i canali di riferimento saranno Rai Due in chiaro per tutti dalle ore 14.45 ed Eurosport per quanto riguarda gli abbonati, anche oggi in occasione della tredicesima tappa Agen-Pau, con le due coppie formate da Stefano Rizzato e Davide Cassani per la Rai e da Luca Gregorio e Riccardo Magrini su Eurosport.

In un pomeriggio di un giorno lavorativo possono essere particolarmente utili le modalità per seguire la diretta streaming video del Tour de France 2024, ma anche in questo caso nulla cambia: sito o app di Rai Play per tutti, Discovery + per gli abbonati. Infine, le informazioni e il materiale tramite il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour saranno preziosi punti di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

IL PERCORSO DELLA 13^ TAPPA, DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024

Abbiamo già accennato qualcosa circa il percorso della tredicesima tappa Agen-Pau, ma adesso è il momento di scoprire nel dettaglio cosa ci offrirà oggi la diretta Tour de France 2024. Innanzitutto notiamo che il chilometraggio si accorcia rispetto agli ultimi giorni, motivo per cui la partenza da Agen sarà alle ore 13.50, inoltre l’altimetria ci offre ben poco per gran parte della tappa, con la prima segnalazione quindi per il traguardo volante, che oggi sarà collocato in località Nogaro al km 88,5 della corsa.

La volata quindi sarà l’esito più probabile, ma due GPM di quarta categoria al km 127 e al km 136,3 vivacizzeranno il tratto finale della diretta Tour de France 2024, fornendo un trampolino di lancio che potrebbe incoraggiare gli attaccanti e invece mettere magari in difficoltà i velocisti meno resistenti. Dobbiamo dire onestamente che ci aspettiamo comunque una volata all’arrivo di Pau, ma forse con un po’ di pepe perché la maggior parte dei 2000 metri di dislivello odierni saranno collocati abbastanza vicino al traguardo, chissà se basteranno per movimentare il finale…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 49h17’49”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 1’06”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’14”

4. Joao Almeida (Por) a 4’20”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 4’40”

6. Primoz Roglic (Slo) a 4’42”

7. Mikel Landa (Spa) a 5’38”

8. Adam Yates (Gbr) a 6’59”

9. Juan Ayuso (Spa) a 7’09”

10. Giulio Ciccone (Ita) a 7’36”











