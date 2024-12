DIRETTA UNION CLODIENSE LECCO, MATCH GIÀ SCRITTO?

Oltre dieci punti di differenza tra queste due squadre. La diretta Union Clodiense Lecco si giocherà allo stadio Mario Sandrini di Legnago questo sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15:00 e mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi.

I granata non vincono da fine agosto, gara contro la Triestina. I successivi mesi sono stati molto negativi con le uniche mezze gioie che sono arrivate con i vari pareggi come con Pergolettese, Lumezzane, Trento e via dicendo.

Il Lecco invece arriva da due partite molto particolari, praticamente agli antipodi. L’ultima è stata una sconfitta pesante per 5-2 contro l’Atalanta U23 mentre quella prima era terminata 5-1 a favore proprio del Lecco con il Caldiero Terme.

DIRETTA UNION CLODIENSE LECCO, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Questo paragrafo invece ci aiuterà a capire dove vedere la diretta Union Clodiense Lecco. Come per tutte le altre gare di Serie C, si potrà assistere al match su Sky così come la diretta streaming sull’app Sky Go, entrambe attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE LECCO

La squadra di casa si disporrà secondo l’assetto tattico 4-3-3 con Gasparini in porta. Difesa composta da Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn. Serena e Manfredonia mezzali con Nelli regista, davanti Orfei, Sinani e Biondi.

Il Lecco invece scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Furlan tra i pali. In difesa Celjak, Billong e Stanga con Lepore e Kritta esterni e Ilari, Galli e Ionita nella zona nevralgica del campo. In attacco ci saranno Galeandro e Sipos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE LECCO

Queste invece sono le quote per le scommesse Union Clodiense Lecco. La favorita secondo i calcoli dei bookmakers è la formazione ospite a 2.50 mentre l’1 fisso lo possiamo trovare a 2.80. L’X a 2.90.

