DIRETTA US OPEN 2024: NARDI BAUTISTA 5-7 6-7

Una grande occasione persa da Luca Nardi nella diretta Us Open 2024: l’azzurro avrebbe potuto equilibrare il match contro Roberto Bautista Agut ed è arrivato davvero ad un passo dal farlo. Sotto 1-4 nel secondo set, Nardi ha rimontato alla grande fino a trovarsi 6-5 e un set point a disposizione sul proprio servizio: purtroppo però non è riuscito a sfruttarlo a dovere e così Bautista Agut, forte della sua esperienza, ha girato tutto andando a prendersi il break e forzando il tie break che ha poi dominato con il risultato di 3-7. Un grande peccato: adesso Nardi è sotto di due set e chiaramente l’inerzia è stata quasi totalmente persa, ma vedremo perché il match potrebbe ancora essere lungo.

Lo è per Alexander Zverev che ha perso al tie break il secondo set contro il connazionale Maximilian Marterer, e dunque già al primo turno nella diretta Us Open 2024 rischia qualcosa; Ben Shelton invece sta dominando, come da copione, contro il lontano parente del giocatore che fu Dominic Thiem. Da segnalare anche la vittoria di Emma Andreeva, sorella della più famosa Mirra, mentre Qinwen Zheng ha effettivamente girato il match contro Amanda Anisimova ma non l’ha ancora chiuso, pur se adesso è in vantaggio di un break nel terzo e decisivo set. (agg. di Claudio Franceschini)

US OPEN 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Al primo giorno di una nuova edizione, dobbiamo annotare che la diretta tv Us Open 2024 avrà una graditissima copertura anche in chiaro grazie al canale tematico Supertennis, che si aggiunge alla visione sui canali di Sky Sport, riservata però in questo caso agli abbonati alla televisione satellitare. Di conseguenza saranno molteplici anche le possibilità per seguire la diretta streaming video Us Open 2024, tramite SuperTenniX oppure per gli abbonati anche Sky Go o Now TV.

US OPEN 2024: NARDI BAUTISTA 5-7 1-4

La diretta Us Open 2024 ci presenta un Luca Nardi in difficoltà nel corso del suo primo turno: a dire il vero l’azzurro ha retto abbastanza bene nel primo set portando il veterano Roberto Bautista Agut fino al 5-5, ma poi lo spagnolo ha piazzato il break andando a chiudere sul 5-7 e nel secondo parziale sta decisamente facendo valere la sua maggiore esperienza per ottenere un altro break di vantaggio che potrebbe indirizzare la partita, da vedere quale sarà la reazione di un Nardi che chiaramente ha poca abitudine a contesti di questo livello. È appena iniziata la sfida da sogno tra Ben Shelton e Dominic Thiem: purtroppo ultimo grande ballo per l’austriaco, vincitore degli Us Open 2020 in un momento in cui la sua carriera era al top, non sapremo mai cosa sarebbe successo senza quei maledetti infortuni.

Nel tabellone femminile per la diretta Us Open 2024 è già al secondo turno Daria Kasatkina, mentre si è ritirata Maria Sakkari per cui gli Slam continuano a essere una maledizione, strada libera per Yafan Wang. L’altra cinese, la numero 7 Wta Qinwen Zheng e oro olimpico a Parigi, è partita malissimo contro Amanda Anisimova, ex promessa del tennis Usa poi persasi anche per problemi legati allo stress: la rimonta da 1-5 nel primo set non è riuscita alla Zheng caduta 4-6, ma ora c’è un break di vantaggio nel secondo parziale per provare a forzare il set decisivo ed evitare un upset tuttavia non troppo clamoroso, visto il valore assoluto della Anisimova. (agg. di Claudio Franceschini)

US OPEN 2024: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a scendere almeno virtualmente in campo con la diretta Us Open 2024. All’inizio del torneo dello Slam di New York, è giusto rendere merito ai vincitori della passata edizione, cioè Novak Djokovic e Coco Gauff. Grande gioia nel torneo femminile per la padrona di casa, capace di trionfare a soli 19 anni di età grazie alla vittoria nella finale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta da Coco Gauff con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2 in rimonta. Decisamente più esperto il vincitore tra gli uomini e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che parliamo di Novak Djokovic.

Il serbo ha vinto per la quarta volta in carriera agli Us Open grazie alla vittoria in finale contro il russo Daniil Medvedev per 6-3, 7-6 (5), 6-3, soffrendo quindi solo nel secondo set. Per l’Italia furono invece amari gli ottavi di finale, dove si fermò contro Alcaraz la corsa di un pur bravissimo Matteo Arnaldi, ma anche quella di Jannik Sinner che fu invece eliminato da Zverev. Adesso però dobbiamo naturalmente tornare all’attualità e allora cediamo senza indugi ulteriori la parola ai campi di Flushing Meadows per la diretta Us Open 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

US OPEN 2024: NEL TORNEO FEMMINILE

Finora abbiamo parlato solo degli uomini, lacuna da colmare nella nostra presentazione della diretta Us Open 2024 ricordando innanzitutto che la nostra Jasmine Paolini si presenta a New York da testa di serie numero 5, fatto che un anno fa probabilmente avremmo giudicato impossibile ma che è ben meritato dopo le due finali al Roland Garros e Wimbledon. Attenzione però al debutto, perché il sorteggio non è stato molto benevolo con Jasmine Paolini, la quale ha pescato Bianca Andreescu, la canadese che nella carriera ha vissuto anche momenti assai complicati, ma che è stata capace di vincere a soli 19 anni proprio gli Us Open nel 2019.

La compagna olimpionica di doppio Sara Errani invece farà il debutto affrontando la spagnola Bucsa ed Elisabetta Cocciaretto avrà come avversaria al primo turno l’ucraina Baindl. Nell’altra metà del tabellone di singolare femminile ecco invece Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, che se la dovranno vedere rispettivamente con la statunitense Townsend e con la neozelandese Sun, infine ricordiamo che la testa di serie numero 1 è Iga Swiatek e la campionessa in carica invece Coco Gauff. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AL VIA L’ULTIMO SLAM STAGIONALE

Magari per molti oggi lunedì 26 agosto è il giorno del ritorno al lavoro, la diretta Us Open 2024 potrebbe però essere una splendida consolazione se siete appassionati di tennis, perché per le prossime due settimane ci farà compagnia il quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam, che si gioca naturalmente a New York, sui campi in cemento di Flushing Meadows, nel quartiere del Queens, con inizio alle ore 17.00 italiane del pomeriggio. Ci si arriva con Jannik Sinner sulla bocca di tutti: primo italiano numero 1 al Mondo, vincitore del torneo di Cincinnati ma anche protagonista di un caso doping che ha fatalmente acceso le polemiche nonostante sia stata chiarita la sua innocenza.

Per fortuna adesso si comincia a giocare e la prima certezza è che, qualsiasi cosa succeda in queste due settimane, Jannik Sinner sarà ancora il numero 1 anche al termine della diretta Us Open 2024, grazie al vantaggio che ha sugli inseguitori, primo fra tutti naturalmente Novak Djokovic, che arriverà a New York felice per l’oro olimpico che ha completato la collezione di successi in carriera ma anche desideroso di confermare il titolo conquistato l’anno scorso battendo in finale Daniil Medvedev. Insomma, gli spunti non mancano fin dal primo giorno della diretta Us Open 2024…

DIRETTA US OPEN 2024: IL DEBUTTO DEGLI ITALIANI

Per presentare che cosa ci offrirà la diretta Us Open 2024 all’inizio dell’avventura a New York, possiamo ricordare innanzitutto che il debutto di Jannik Sinnewr sarà contro il padrone di casa statunitense McDonald. La parte alta del tabellone sarà particolarmente ricca di tennisti italiani, perché avremo anche Mattia Bellucci che dovrà debuttare contro lo svizzero Wawrinka, già vincitore a Flushing Meadows sebbene ora lontano dai tempi d’oro; Lorenzo Sonego che avrà un primo turno complicato contro lo statunitense Paul; Flavio Cobolli che da testa di serie numero 31 debutterà contro l’australiano Duckworth; l’eterno Fabio Fognini che se la dovrà vedere con il ceco Machac; infine Matteo Arnaldi, testa di serie numero 30, che affronterà la wild-card di casa Svajda.

Sono d’altronde ben dieci gli italiani protagonisti nella diretta Us Open 2024 e di conseguenza quattro saranno anche nella parte bassa del tabellone. Le citazioni principali sono naturalmente per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, che al debutto se la dovranno vedere rispettivamente con lo statunitense Opelka e lo spagnolo Ramos Vinolas. Per Luciano Darderi sarà invece una sorta di derby contro l’argentino Baez, infine Luca Nardi se la dovrà vedere con lo spagnolo Bautista Agut. Infine, tra i big possiamo specificare che Carlos Alcaraz è dalla stessa parte del tabellone di Sinner (eventuale incrocio in semifinale), mentre nella parte bassa i punti di riferimento sono Novak Djokovic e Alexander Zverev.