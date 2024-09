DIRETTA US OPEN 2024: DOMENICA SENZA ITALIANI E SENZA BIG

Sarà una domenica 1 settembre decisamente particolare in compagnia della diretta Us Open 2024, perché si apriranno gli ottavi di finale ma nella metà di tabellone che è rimasta priva di italiani ma pure decisamente povera di big. Naturalmente questo si deve soprattutto al fatto che venerdì nel turno precedente siano usciti di scena sia Lorenzo Muisetti sia Novak Djokovic, con il toscano che è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Brandon Nakashima, che ha così posto fine alla presenza dell’Italia nella parte bassa del tabellone del singolare maschile del torneo di Flushing Meadows.

Quanto a Novak Djokovic, ovviamente la sua sconfitta in quattro set contro l’australiano Alexei Popyrin era stata la notizia del giorno per la diretta Us Open 2024 nel venerdì di New York, anche perché Nole non usciva così presto a Flushing Meadows addirittura dal 2006, mentre il 2017 era stato l’ultimo anno in cui Djokovic era uscito così presto (erano gli Australian Open) e anche l’ultimo in cui il serbo non aveva vinto alcun titolo dello Slam – anche se c’è naturalmente l’oro olimpico ad impreziosire il 2024 di Djokovic. Insomma, ci aspetta un giorno un po’ particolare per la diretta Us Open 2024…

COME VEDERE LA DIRETTA US OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv degli Us Open 2024 sarà principalmente sulla televisione satellitare, dalle ore 17.00 italiane: Sky Sport detiene i diritti per trasmettere i match, principalmente sul canale dedicato Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder), ma anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) per ampliare l’offerta, con la possibilità di seguire i vari match anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure su Now Tv. Una selezione di partite sarà tuttavia trasmessa anche in chiaro su Supertennis, in questo caso con lo streaming affidato a SupertenniX.

DIRETTA US OPEN 2024: LE PARTITE MASCHILI

Forse si può avere qualche rimpianto, perché Lorenzo Musetti e anche Matteo Berrettini avrebbero potuto giocare un ruolo maggiore nella diretta Us Open 2024, però è anche vero che Lorenzo arrivava da mesi fantastici e anche Matteo ha mostrato confortanti segnali di rinascita, purtroppo però ad entrambi è mancato qualcosa per far proseguire il momento felice anche a New York. La partita meno prevedibile ad inizio torneo sarà dunque quella che metterà Popyrin contro lo statunitense Tiafoe, per entrambi è una grande chance.

Di livello invece piuttosto alto si annunciano le sfide Ruud Fritz e Rublev Dimitrov, per tutti loro c’è l’occasione per provare ad andare davvero molto avanti in questo Slam. Infine, ecco che l’uomo di riferimento per la parte bassa del tabellone diventa senza ombra di dubbio Alexander Zverev, il tedesco testa di serie numero 4, che nelle prossime ore se la dovrà vedere proprio contro Nakashima. Avrebbe potuto essere un incrocio meraviglioso per Musetti, ma lo statunitense se lo è meritato e vedremo se saranno possibili altre sorprese nella diretta Us Open 2024…