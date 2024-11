DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI TEL AVIV (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci pronti a vivere la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv, abbiamo già ricordato che il bilancio in Eurolega degli emiliani è finora un pesante 1-6, con l’ultimo ko che era stato otto giorni fa nel derby italiano contro l’Olimpia Milano. Questo era stato il commento post-partita da parte di coach Luca Banchi: “Mi congratulo con Milano, sono entrati meglio di noi e hanno finito meglio di noi la gara. Un approccio migliore, nel finale abbiamo trovato il ritmo che ci aspettavamo di giocare, ma l’energia non era abbastanza per restare aggrappata alla partita. Milano ha tirato bene, e ha trovato qualche giocata difensiva cruciale che ha creato il gap finale”.

Banchi aveva provato anche a mostrare ottimismo, pur fra molte difficoltà: “Abbiamo un grande desiderio di invertire la rotta, alla fine ti restano solo rimpianti e ti rimane il peso e la fatica accumulata da gare così ravvicinate e minutaggi così importanti. Soprattutto a questi livelli devi confrontarti con i migliori in Europa. Un tipo di basket che assorbe molta energia. Avete visto la fatica che facciamo garantendo adeguati minuti di riposo a certi giocatori chiave in una situazione così emergenziale come quella che stiamo vivendo”. Adesso però basta parole, perché sta davvero per cominciare la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI TEL AVIV IN STREAMING VIDEO TV

La posta in palio è molto alta, sarà importante per tifosi e appassionati seguire la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv in tv, tramite un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurolega infatti sarà trasmessa sui canali di Sky Sport. Questo è il requisito anche per poter usufruire della diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv in streaming video con l’applicazione Sky Go oppure tramite Now Tv.

TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv, possiamo ricordare la storia recente di questa partita tra due società che hanno fatto la storia del basket europeo. Ci sono stati tanti anni difficili per la Virtus, tanto che bisognava tornare alle Top 16 del 2003 per trovare gli ultimi precedenti prima del ritorno in Eurolega della V Nera a partire dal 2022-2023.

Possiamo allora concentrarci su queste quattro sfide davvero recenti, con il fattore campo sempre decisivo: la Virtus Bologna infatti può sorridere per il fatto che le due partite disputate nel capoluogo emiliano sono terminate con altrettanti successi per i padroni di casa. La Virtus Bologna si era imposta per 78-73 il 16 dicembre 2022, poi è stato davvero spettacolare il 100-90 dell’8 dicembre 2023, nella passata stagione. L’obiettivo è quello di calare il tris casalingo consecutivo e pazienza se invece in trasferta sono arrivate due pesanti sconfitte: 111-80 il 28 marzo 2023 e 95-78 il 10 gennaio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BISOGNA PROVARE A RISALIRE

La diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv avrà la palla a due in programma alle ore 20.30 di stasera, venerdì 8 novembre 2024, per l’ottava giornata della Eurolega di basket edizione 2024-2025, naturalmente presso la Unipol Arena del capoluogo emiliano. Il cammino è ancora lunghissimo ma purtroppo la posta in palio è già altissima per la Virtus Segafredo Bologna, che infatti è purtroppo fanalino di coda con una sola vittoria a fronte di ben sei sconfitte nelle precedenti sette giornate, l’ultima nel derby italiano contro l’Olimpia Milano di settimana scorsa.

Ci sono quindi ben pochi conti da fare verso la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv, perché bisogna vincere per provare a risalire la china. La missione potrebbe non essere impossibile, perché pure il Maccabi Playtika Tel Aviv finora non ha fatto faville, però con tre vittorie a fronte di quattro sconfitte gli israeliani stanno certamente meglio e puntano all’incrocio con il fanalino di coda per toccare il 50% di successi. Sarebbe però un colpo durissimo per la V Nera e allora sarà fondamentale seguire la diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MACCABI TEL AVIV: UN CONTESTO ASSAI DIFFICILE

La diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv è già un bivio molto delicato per gli uomini di coach Luca Banchi, che tra l’altro vivono un periodo a dir poco intenso anche in termini di calendario. Infatti, il recupero di mercoledì contro Tortona in campionato ha reso di fatto anche questa settimana con un “doppio turno”, come era stata già la scorsa e come sarà anche la prossima. Servono tantissime energie e per il momento i risultati almeno in Eurolega sono deludenti, molto lontani da quanto la Virtus Bologna aveva fatto nella scorsa stagione.

La V Nera infatti per molti mesi aveva impressionato tutta Europa e alla fine aveva raggiunto i play-in, obiettivo che già adesso sembra lontano. Dall’altra parte ecco il Maccabi Tel Aviv, che ha ovviamente una difficoltà ulteriore nel fatto che non gioca mai in casa, dovendo disputare in campo neutro i turni casalinghi. Questo comunque non ha impedito di ottenere ben tre successi nelle partite appunto “in casa”, mentre in trasferta finora ha sempre perso. Questo numero può dare fiducia agli emiliani, ma la verità arriverà dalla diretta Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv…