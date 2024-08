DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: OGGI SI SALE!

La diretta Vuelta 2024 ci presenta oggi un percorso interessante: finalmente si sale, a dire il vero lo abbiamo fatto anche ieri ma si trattava più che altro di colline, mentre la quarta tappa Plasencia-Pico Villuercas, di 170,5 chilometri, viene catalogata come giornata di montagna e allora potremo vedere finalmente le prime scintille, con gli uomini di classifica che potranno fare le loro mosse. Martedì 20 agosto si partirà alle ore 13:05 con la cosiddetta partenza neutralizzata, ricordiamo che in maglia rossa si è confermato Wout Van Aert che ha vinto la volata di lunedì, restituendo la pariglia a Kaden Groves che lo aveva battuto il giorno precedente.

Intanto nella diretta Vuelta 2024 dobbiamo dire che le montagne arrivano presto: nemmeno il tempo di vedere le prime schermaglie e volate che siamo già ad una giornata che potrebbe essere importante per definire i rapporti di forza in classifica circa la maglia rossa e la vittoria finale, anche se poi naturalmente saranno determinanti i giorni seguenti. Siamo davvero pronti a scoprire cosa succederà nel corso della diretta Vuelta 2024 per la quarta tappa Plasencia-Pico Villuercas, mettiamoci comodi e iniziamo a capire come sia strutturata, dal punto di vista dell’altimetria, la tappa di oggi.

VUELTA 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA 4^ TAPPA

La diretta tv Vuelta 2024 non è disponibile in chiaro: nei giorni scorsi abbiamo già ricordato come la corsa a tappe sia trasmessa soltanto su Eurosport (numeri 210 e 211 del decoder satellitare), quindi l’appuntamento è solo per gli abbonati al servizio e in alternativa si potrà seguire questa quarta tappa di oggi anche tramite la diretta streaming video, che viene garantita da Discovery Plus oltre che dalle piattaforme di Sky e DAZN. Per quanto riguarda le informazioni utili via social, consigliamo soprattutto l’account X ufficiale della corsa, che trovate all’indirizzo @lavuelta.

DIRETTA VUELTA 2024: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

È davvero interessante la diretta Vuelta 2024 con la sua quarta tappa: il percorso si impenna immediatamente, già dopo 24 chilometri abbiamo il GPM di seconda categoria a Puerto de Cabezabellosa (938 metri sul livello del mare) ma non sarà l’ascesa più tosta di questa giornata, visto che al chilometro 54, una volta effettuata la discesa, si torna immediatamente a salire con un GPM di prima categoria che ci conduce all’Alto de Piornal, qui quasi a 1200 metri di altitudine.

Una discesa molto lunga, di circa 50 chilometri, per arrivare ad Almaraz: qui mancheranno 70 chilometri al traguardo e la strada tornerà a salire verso il Puerto de Miravete, GPM di terza categoria. Dopo lo sprint intermedio di Roturas, altra salita verso il traguardo di Pico Villuercas, con altro GPM di prima categoria: la diretta Vuelta 2024 promette insomma scintille in questa quarta tappa e a noi non resta davvero che scoprire cosa succederà anche in termini di classifica generale e per le altre maglie.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Wout Van Aert (BEL) 10h05’59’’

2. Brandon McNulty (USA) + 0’13’’

3. Mathias Vacek (CZE) + 0’15’’

4. Stefan Kung (SUI) + 0’19’’

5. Edoardo Affini (ITA) + 0’21’’