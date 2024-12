Con l’avvicinarsi del sempre amatissimo momento del cenone e del pranzo tipici delle festività natalizie abbiamo deciso di dedicare tra queste pagine un focus sui dolci di Natale 2024 che potrete portare a tavola per cercare di fare un figurone con i vostri ospiti dimenticandovi i classici (e blasonatissimi) panettoni e pandori che – comunque – riescono sempre a mettere d’accordo tutti; partendo dall’ovvia precisazione che il nostro bellissimo territorio è ricco di ricette uniche ed originali di dolci di Natale che in parte potreste non aver mai neppure sentito nominare e che potrebbero incuriosirvi al punto da volerli provare per la prima volta!

Pranzo di Natale 2024, ristoranti e ricette facili e particolari/ Cosa mangiare e dove: spopola il take-away

Partendo proprio da questi dolci di Natale 2024 un pochino più ‘particolari’ (e vi diciamo subito che il famoso tronchetto è una preparazione francese che non comparirà in questo articolo) vale la pena partire dal parrozzo abruzzese amatissimo dal poeta vate D’Annunzio che – addirittura – ne inventò il nome: si tratta di una base di simil panettone preparata con semolino, zucchero e mandorle tritate aromatizzato con arancia o limone e liquore all’amaretto, il tutto ricoperto da una ganache di cioccolato fondente.

Panettone e pandoro degli chef vip/ Da Cracco a Cannavacciulo: le proposte sul dolce di Natale 2024

Sulla stessa falsa riga del parrozzo e dei panettoni, tra i dolci di Natale 2024 non possiamo non citare il famoso pandolce simbolo della città di Genova e – in realtà – consumato durante tutto l’anno: si tratta di un classico impasto nel quale (oltre a farina, lievito e burro) vengono aggiunti ingredienti come l’anice, l’uva sultanina, lo zibibbo (ovvero un vino di uva bianca), canditi di zucca e cedro, pinoli – talvolta anche pistacchi – e semi di finocchio.

Da Nord a Sud, le migliori ricette regionali dei dolci di Natale 2024: struffoli, panforte, pangiallo e biscotti

Ben più famosi ed ormai diffusi in tutta Italia, sono i famosi struffoli napoletani che sono tra i dolci di Natale d’eccellenza delle festività partenopee ottenuti semplicemente friggendo delle piccole palline di pasta per poi disporle a cilindro o cono su di un piatto prim di ricoprirli di miele e decorarli con confetti, zuccherini e (a piacere) frutta candita entrati di diritto con alcune piccole varianti anche in numerose altre varianti regionali marchigiane, abruzzesi, molisane, laziali e – più generalmente – in tutte le regioni del centro sud.

Dieta di Natale 2024/ I consigli per evitare di ingrassare durante le feste tra pranzi e cenoni

Nella nostra lunga trafila di dolci di Natale non possiamo poi non citare anche il panforte toscano ottenuto a partire da una miscela di mandorle, cedro e arancia candita, zucchero, miele, farina, chiodi di garofano macinati, coriandolo e cannella cotti in forno; richiamato anche nella preparazione del pangiallo laziale nel quale vengono mischiati ed infornati farina, miele, mandorle, noci, nocciole, pinoli, uva passa, cedro candito, fichi e cioccolato fondente; leggermente rivisitato anche per la preparazione dello zelten tirolese che si presenta con un impasto più morbido e leggermente lievitato.

Infine – ma le varianti per i dolci di Natale sono veramente tantissime, una più buona dell’altra tra il bonet piemontese, la potiza friulana e il cestosino emiliano – citiamo anche la lunga tradizione di biscotti natalizi partendo dalle cartellate pugliesi (ovvero sottili sfoglie di pasta cotte e successivamente impregnate di vincotto o miele, poi ricoperte di cannella, zucchero o mandorle), passando per i papassini sardi (biscotti di pasta frolla, uva passa, mandorle, noci, limone, spezie e miele, tavolta anche vincotto) ed arrivando fino ai mostaccioli molisani (cioccolato, farina, miele, zucchero, mandorle, nocciole, mosto cotto, uova e cacao ricoperti di cioccolato).