Si è concluso oggi in Francia il processo ai danni di Dominque Pelicot, l’uomo, 72enne, accusato di aver fatto violentare per anni la moglie da parte di estranei. L’uomo, come riferito in questi ultimi minuti da parte dei principali media online, a cominciare dall’agenzia di stampa Ansa, è stato ritenuto colpevole delle gravissime accuse di stupri aggravate nei confronti di Gisele Pelicot, l’ex moglie dello stesso imputato. Il giudice ha quindi stabilito una pena per lo stesso di 20 anni di galera, il massimo previsto dal codice penale d’oltralpe. Il maxi processo ha riguardato in totale 51 imputati, ovvero, non soltanto il marito ma tutti coloro che hanno partecipato agli stupri che ricordiamo, sono durati anni.

Terremoto oggi Matera M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Cuneo

Tutti sono accusati di aver violentato la povera Gisele Pelicot dopo che la stessa veniva sedata e drogata appunto dal marito Dominque. Questo andazzo raccapricciante è durato in totale ben 10 anni, una decade di soprusi e di violenze fisiche e carnali, che fortunatamente sono poi emersi con tanto di denuncia, quindi processo e oggi la condanna. Il tribunale del sud est della Francia, presieduto dal giudice Roger Arata, ha quindi emesso la sentenza di colpevolezza ma la vicenda non è ancora definitivamente chiusa.

Allerta meteo oggi, 19 dicembre 2024/ Gialla in Emilia Romagna, previsti temporali e maltempo

DOMINIQUE PELICOT CONDANNATO A 20 ANNI: ATTESA PER LE PENE DEGLI ALTRI IMPUTATI

Si attende infatti di comprendere quali saranno le pene degli altri 50 imputati. In tribunale era presente la stessa Gisele Pelicot nonché la famiglia della donna, e quando il giudice ha letto il verdetto Dominque si è alzato in piedi per ascoltare la sua pena, ma senza dare segnali di emozioni, così come riferisce Fanpage.

Nei confronti dell’imputato anche le accuse di aver raccolto delle immagini di moglie e figlia ad insaputa delle due donne, altro reato per cui è stato condannato. Nel corso della giornata sono attesi aggiornamenti sulla vicenda e soprattutto scopriremo le condanne, come detto sopra, per tutti i responsabili alla sbarra, per un maxi processo che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali negli ultimi mesi.

Influenza aviaria, primo caso grave negli USA/ California dichiara stato di emergenza: cosa sta accadendo