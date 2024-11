Genitori Carmen Pietro, chi sono papà Donato e mamma Emanuela

L’infanzia di Carmen di Pietro non è stata per niente facile. Stando ai suoi racconti, nelle varie interviste rilasciate nei salotti televisivi, la sua giovinezza è stata caratterizzata da tantissimi problemi economici e ristrettezze di vario tipo. Parlando dei suoi genitori, la showgirl ricorda in primis tanta amorevolezza e bontà da parte di papà Donato e mamma Emanuela, ma anche momenti di grande difficoltà, come quando capitò di dormire per alcune notti in macchina o in roulotte perché senza una casa.

“Io poi andai via perché volevo evadere, in famiglia non c’erano più soldi ed io volevo trovare un lavoro, così quando ho compiuto diciotto anni ho deciso di lasciare casa”, ha raccontato Carmen a Storie Italiane. Un’uscita di scena dal contesto famigliare che ha aperto nuove strade alla Di Pietro, anche se nel corso degli anni non sono mancati dei pentimenti.

Carmen di Pietro, i genitori e il ‘ritorno a casa’ durante la malattia del padre: “Alla fine gli sono stata dietro…”

Infatti quando Carmen lasciò casa, papà Donato era già alle prese con una malattia. “Ma io pensavo solo alla mia carriera e non lo chiamavo mai”, ammette rammaricata la Di Pietro. “Per portare papà in ospedale bisognava portarlo di peso”, il ricordo della showgirl.

Coi suoi genitori i rapporti sono sempre stati buoni, ma è chiaro che le distanze siano aumentate quando durante la malattia del padre, la Di Pietro decise di restare lontana per pensare al lavoro. “Poi però nell’ultimo periodo ho deciso di stare dietro a papà. Coi miei fratelli ho fatto un po’ da mamma, visto che i miei andavano a lavorare e stavamo da soli a casa”, ha aggiunto la showgirl, ripercorrendo un po’ tutta la sua infanzia difficile e travagliata.

