Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi: il primo incontro a Sanremo 1973

Dorina Dato è la moglie di Drupi, il cantautore che oggi pomeriggio si racconterà nel salotto di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, in onda come sempre su Rai 1. Una lunga carriera alle spalle coronata dal grande successo esploso tra gli anni ’70 e ’90, ma anche una vita privata estremamente riservata e vissuta al fianco della donna che, dal 1973, è al suo fianco. Ma chi è Dorina Dato e come è nata e si è sviluppata la loro storia d’amore?

Malattia Drupi, confessione choc: "Brutto problema ai polmoni"/ "Mi davano solo un'anno e mezzo di vita"

Galeotto fu il Festival di Sanremo del 1973: in quell’anno Drupi partecipò come concorrente con il brano Vado via ma si piazzò all’ultimo posto in classifica. Nonostante l’amarezza per il risultato ottenuto, la kermesse rievoca in lui ricordi molto positivi perché proprio in quell’occasione conobbe Dorina Dato. In un’intervista rilasciata ad Avvenire lo scorso anno, aveva raccontato: “Da quel Festival in poi è rimasta sempre con me“. E aveva aggiunto: “C’è sempre la sua voce in tutte le mie canzoni di quegli anni e la nostra frequentazione poi è diventata un matrimonio, anche artistico. Assieme portiamo avanti l’etichetta indipendente Proxima Centauri, con cui ci divertiamo ancora a produrre la nostra musica”.

Drupi, perché si chiama così?/ Curiosità sul nome d'arte del cantautore: "È un nomignolo che..."

Drupi e la moglie Dorina Dato: “Una vita assieme“

Dorina Dato, moglie di Drupi, è stata nel corso degli anni una delle sue coriste durante le tournée del cantautore. La collaborazione artistica si è presto trasformata in un sodalizio sentimentale; insieme dal 1973, la coppia è poi convolata a nozze nel 1992, come avevano raccontato entrambi in una vecchia intervista rilasciata ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme”.

In quell’occasione, Drupi aveva anche affettuosamente raccontato: “Chi si è innamorato prima? Io ero in una situazione un po’ più complicata e sono arrivato dopo… Stiamo insieme da 48 anni, lei era già dolcissima e adesso è ancora più dolce“.