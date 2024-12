Dorina Dato è la moglie di Drupi, il cantautore italiano che per tantissimi anni è stato tra gli indiscussi protagonisti del panorama musicale italiano. Un grande amore quello nato tra i due che si sono incontrati in sala prove, visto che Dorina Dato è stata corista di un lunghissimo tour del cantautore. “Faceva parte del coro che mi accompagnava in tournée” – ha raccontato Drupi, il cantante che il grande pubblico ricorderà per brani di successo come “Vai”, “Soli”, Fammi volare” (1985), “Era bella davvero” (1988), “Un uomo in più” (1992) e “Voglio una donna” (1995). Non solo, Drupi si è sempre contraddistinto per il suo look da rocker con tanto di lunghi capelli! Un vero e proprio marchio di fabbrica a cui ancora oggi non sa dire di no!

Anche Dorina Dato è una cantante, anche se non è riuscita a conquistare il successo nazionale del marito. In passato Dorina ha registrato un 45 giri dal titolo “Bambino” seguito poco dopo dal singolo “Mi piacerebbe diventare”.

Non solo marito e moglie, visto che Drupi e Dorina Dato hanno sempre avuto in comune la grandissima passione per la musica che l’ha portati a collaborare insieme per un progetto discografico. Si tratta di “Fuori target”, un disco scritto a quattro mani dalla coppia che è stato anche molto apprezzato dal pubblico e della critica. Ma come è nato l’amore tra i due? A rivelarlo è stato proprio Drupi che ha confessato: “Era un po’ una figlia dei fiori, come piaceva a me, con la sua gonna nera e la sua camicia fiorata”. Dorina, invece, parlando di cosa l’ha fatta innamorare del marito ha rivelato: “tante cose, difficile in un attimo parlarne… un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile”.

Nonostante il grande amore e i tantissimi anni di relazione, la coppia non hanno avuto figli anche se nel 1992 hanno deciso di celebrare la loro unione con il matrimonio.