Dr Disrespect: “Messaggi inappropriati con una minorenne”/ Svelato il motivo del ban da Twitch

Dr Disrespect e un ex streamer divenuto molto famoso sulla piattaforma Twitch, attraverso cui parlava con i propri follower mentre videogiocava con giochi di guerra. Il nome, come precisa il quotidiano Il Messaggero attraverso il proprio sito online, è tornato d’attualità negli ultimi giorni, visto che lo stesso è uscito allo scoperto, svelando di aver inviato dei messaggi che lo stesso ha ritenuto “inappropriati”, ad una minorenne. Proprio per quel motivo Dr Disrespect è stato bannato in maniera definitiva da Twitch nel 2020 e mai più riammesso.

E’ comunque riuscito a tornare online, precisamente sul proprio canale Youtube (le due piattaforme streaming del resto non si “parlano” e hanno proprietari differenti), dove può contare di un bel po’ di fedelissimi, leggasi 5 milioni di iscritti. Ma ripercorriamo cosa è successo a Dr Disrespect, che vantava ben 4 milioni di follower su Twitch, una delle piattaforme dove meglio si riescono a monetizzare i contenuti. Era solito giocare a Call of Duty, precisamente Black Ops 4 e Warzon, ma anche Fortnite, PUBG: Battlegrounds, e ancora, Apex Legends e H1Z1, ma nel giugno del 2020 è sparito definitivamente dalla scena, dopo che il suo canale venne rimosso per ragioni sconosciute.

DR DISRESPECT: “MESSAGGI INAPPROPRIATI CON UNA MINORENNE”, ORA LA PAUSA DA INTERNET

A quattro anni di distanza da quell’evento è stato lo stesso Dr Disrespect a svelare l’arcano, confermando una voce che già comunque circolava da tempo, quella di aver inviato dei messaggi privati ad una minorenne attraverso la funzione Whisper presente su Twitch. E’ tornato quindi online su Youtube dopo la sua sospensione, attraverso uno streaming che ha raggiunto ben 510mila spettatori in simultanea, quanto una grande città, a conferma di come il popolo di suoi seguaci non l’abbia abbandonato.

Attenzione però, il suo non è stato un ritorno “per restare”, visto che lo stesso streamer, durante la diretta, ha spiegato che intende prendersi una pausa definitiva dalle piattaforme, e precisamente vuole farsi una “vacanza prolungata” con la propria famiglia, godendosi un po’ la vita lontano dal mondo dei videogiochi, di internet, delle chat e delle piattaforma.

DR DISRESPECT: “MESSAGGI INAPPROPRIATI CON UNA MINORENNE”, “ORA HO UN PESO IN MENO SULLE SPALLE”

Lo stesso content creator ha poi voluto precisare di non essere più la stessa persona che ha “commesso questo errore anni fa”, e che quando sarà il momento tornerà a farsi vivo ma con “un peso in meno sulle spalle”. Secondo quanto precisa Multiplayer.it sulla vicenda, Dr Disrespect avrebbe inviato dei messaggi a sfondo sessuale, ma non ha comunque provato ad incontrare la stessa per fare del se*so.

Questo quanto raccontato da Guy Beahm, il nome all’anagrafe del noto twitcher, uscito allo scoperto nelle ultime ore. “Erano conversazioni leggere e reciproche che a volte hanno virato un po’ troppo verso l’inappropriato, ma niente di più”, ha aggiunto sulla questione. Il caso è chiuso.











