Dracula Untold, Rete 4/ Trama e cast La leggenda di Vlad III: come diventò vampiro, oggi 24 giugno 2024

Dracula Untold, diretto da Gary Shore

Lunedì 24 giugno, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:40, il film horror del 2014 dal titolo Dracula Untold. La pellicola è diretta dal regista Gary Shore, che recentemente è tornato sul grande schermo con il film La maledizione della Queen Mary. Le musiche hanno invece la firma del compositore Ramin Djawadi, autore delle colonne sonore di alcuni progetti di grande successo, tra cui Prison Break, Iron Man e Il Trono di Spade.

Perché Prima di domani su Rete 4 non va più in onda?/ Mediaset ferma Bianca Berlinguer: il motivo

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Luke Evans, che ha preso parte a diversi lungometraggi campioni d’incasso, come Scontro tra titani, Fast & Furious 6 e Lo Hobbit. Al suo fianco l’attrice canadese Sarah Gadon, diventata famosa grazie al suo ruolo come protagonista nella serie tv Netflix L’altra Grace. Nel cast anche: Charles Dance, Dominic Cooper, Zach McGowan e Noah Huntley.

Fedez e Garance Authié, prima vacanza di coppia in Puglia/ Lei pubblica le foto e scatena la polemica!

La trama del film Dracula Untold, su Italia 1: la genesi storica del vampiro più famoso di tutti i tempi

Dracula Untold è ambientato nel 1442, quando Vlad III di Valacchia (Luke Evans) è uno dei cavalieri più valorosi al servizio del grande sultano Maometto II (Dominic Cooper). L’uomo è conosciuto con il soprannome di “impalatore”, per una particolare modalità con cui uccide le sue vittime. Proprio per il suo valore, viene premiato con la nomina di principe di Transilvania, così decide di lasciare la violenza dei campi di guerra.

Il protagonista inizia una nuova vita con sua moglie Mirena (Sarah gadon) e il loro bambino Ingeras (Art Parkinson). Tutto cambia quando il sultano emana un editto: mille bambini dovranno essere addestrati per essere al suo servizio, e tra questi vi è anche Ingeras. Vlad chiede quindi aiuto a uno zingaro, Shkelgim (Zach McGowan), che gli indica di recarsi presso il misterioso “Picco del Dente Rotto” per incontrare il famoso Maestro Vampiro, nella speranza che possa cedergli le sue capacità, così da affrontare il grande Maometto. Il principe riesce nella sua missione e, tornato in patria, affronta l’esercito di Maometto, riuscendo ad ottenere un’importante e sanguinosa vittoria.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti si sono sposati/ Foto e video: chi è il marito dell'ex Miss Italia

Le sue nuove abilità seminano però il panico tra il popolo, convinto che sia diventato un vampiro, ma non c’è via di scampo da questa decisione se vuole contrastare il sultano. Purtroppo Mirena perde la vita nel tentativo di salvare il loro bambino, così Vlad, accecato dalla rabbia, termina la sua mutazione e trasforma anche il suo popolo in esseri della notte.

Arriva così il momento del duello finale tra Maometto e il vampiro Vlad, ma il sultano conosce perfettamente la natura dei vampiri ed è pronto a sfruttare tutti i punti deboli del principe della notte per sconfiggerlo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA