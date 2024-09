DA LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2024 IL SECONDO PODCAST SU DON GIUSSANI: TITOLI, SINOSSI E CONTENUTO

Dopo il successo del primo podcast sulla figura di Don Luigi Giussani, ecco il nuovo lavoro firmato ancora Chora Media con la Fraternità di Comunione e Liberazione in arrivo da domani 9 settembre 2024 su Spotify e tutte le piattaforme audio: “E voi chi dite che io sia?”, questo il titolo del nuovo podcast che segue le orme del precedente “Il senso religioso”, un’occasione più unica che rara per imbattersi nella viva voce del Servo di Dio fondatore del Movimento di CL, nonché da qualche mese entrato ufficialmente nella seconda fase (quella testimoniale) della causa di beatificazione e canonizzazione della Chiesa Cattolica.

Dopo le 13 puntate dello scorso anno il podcast con la voce e le registrazioni di Don Giussani “torna” in una nuova veste e con un nuovo tema: “E voi chi dite che io sia?” è un percorso che si snoda in 8 episodi da minimo di 25 a massimo 50 minuti dove vengono rimesse a lucido testimonianze e interventi diretti del fondatore di CL tra il 1980 e il 2000. Si parte dall’evento per eccellenza che ha cambiato per sempre la storia dell’umanità: la nascita, vita, morte in croce e resurrezione del Figlio di Dio, quel Gesù di Nazareth su cui cristiani e non si interrogano da oltre duemila anni. Una storia di un uomo “passato” o di quel Dio che è venuto per liberare per sempre l’umanità dal giogo del male? Per capirlo Don Giussani invitava sempre a non svolgere uno “sforzo” intellettuale bensì a basarsi sui dati di realtà, osservando chi lo ha incontrato e lo incontra tutt’oggi.

LE ANTICIPAZIONI SUGLI 8 EPISODI DEL PODCAST “E VOI CHI DITE CHE IO SIA”. LA CENTRALITÀ DELL’INCONTRO CON CRISTO

Dai Vangeli alle scritture di chi si è imbattuto in Lui, fino alle “provocazioni” del Signore nel annunciare la Buona Novella: le registrazioni di Don Giussani nel podcast “E voi chi dite che io sia?” saranno disponibili dal 9 settembre 2024 su Spotify e le altre piattaforme, con la possibilità duplice di incontrare (per chi non lo conosce) il compianto Servo di Dio Luigi Giussani (1922-2005) e si intercettare la testimonianza viva di chi ha per tutta la vita annunciato la vittoria di Gesù sulla morte e il peccato. Ecco qui di seguito alcune anticipazioni sugli 8 episodi che si troveranno nel podcast, mentre qui è possibile ascoltare il primo trailer del lavoro curato da Chora Media con la Fraternità di Comunione e Liberazione, e narrato con la voce di Michele Borghi:

Episodio 1: Prologo – Il ponte

Qui Don Giussani riflette sul racconto simbolico e su quello reale della venuta di Dio nell’umanità. Non solo duemila anni fa ma anche oggi, qui e ora.

Episodio 2: Giovanni e Andrea

Per chi ha seguito fin da giovane gli insegnamenti cristiani di Don Giussani, i due apostoli protagonisti del primo imbattersi di Gesù con la sua “vita pubblica” sono centrali per capire la dinamica dell’incontro cristiano. Da Giovanni Battista al “nuovo” misterioso Gesù, ecco la parabola dei giovanissimi Andrea e Giovanni.

Episodio 3: Chi è costui?

Qui il Servo di Dio Don Giussani dialoga con i giovani di CL a partire dal primo miracolo pubblico del Signore a Cana di Galilea: «È il primo di una successione di eventi in cui quell’uomo appare in tutta la sua eccezionalità. Anche se chi lo circonda conosce le sue origini, in lui c’è un qualcosa che fa nascere la domanda su chi sia veramente».

Episodio 4: Quella ragazza di 15-16 anni

Non si può parlare di Gesù senza trattare il tema di Maria, sua Madre e nostra Madonna: da Nazareth accetta con il suo Sì di intercedere per il mondo intero, per l’eternità. Quell’umile gesto, quell’umile e spaventato “Sì” ha cambiato per sempre il mondo e per Don Giussani era un passaggio ineludibile della parabola cristiana.

Episodio 5: La dichiarazione esplicita

Qui ci si addentra nel significato profondo del titolo del nuovo podcast su Don Giussani: «Quelli che si interrogano sulla vera identità di Gesù decidono di chiedere a lui una risposta», ma è Lui a spiazzarli chiedendo “ma voi chi dite che io sia?». Cristo spiazza sempre e la sua risposta è in realtà intrisa nei fatti, miracoli e compagnia proposta all’umanità fin da duemila anni fa.

Episodio 6: Una passione per l’uomo

Dal titolo di qualche Meeting di Rimini fa, il tema dell’incontro fra Gesù e le persone è centrale per il cristianesimo che amava testimoniare don Giussani: i racconti del “Giuss” si soffermano su alcuni di quegli incontri e sull’umanità sconvolta da tale presenza.

Episodio 7: Simone, mi ami tu?

L’incontro e il rapporto di amicizia tra Simon Pietro e Gesù è ciò su chi si fonda la Chiesa Cattolica: dall’atto di fede al tradimento fino al perdono e la resurrezione, l’amicizia non è “perfezione” ma porta dentro tutto, «fiducia, dedizione, tradimento e riconciliazione». In questo penultimo episodio del podcast si entra nel rapporto chiave alla base del cristianesimo.

Episodio 8: E mia mamma lo ha detto a me

Finisce il racconto dei Vangeli e nelle registrazioni si prosegue verso la storia dell’umanità fino ad oggi: come spiegano le anticipazioni del podcast in uscita domani, «In questa puntata finale, Giussani ripercorre alcuni momenti della propria vita, quelli che hanno segnato maggiormente il suo incontro personale con Gesù».