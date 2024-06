Elena Santarelli festeggia 10 anni di matrimonio con Bernardo Corradi/ “Non immagino una vita senza lui”

Elena Santarelli e Bernardo Corradi: mega-party per i 10 anni di matrimonio

Dieci anni fa Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono giurati amore eterno convolando a nozze e creando una bellissima famiglia, composta anche dai figli Giacomo (detto Jack) e Greta Lucia. Dieci anni dopo il matrimonio, la coppia ha deciso di celebrare in grande questo prestigioso traguardo con un mega-party organizzato a Roma negli scorsi giorni in una location suggestiva: Le Grand Hotel St Regis di Roma. Alla festa hanno preso parte numerosi ospiti, tra amici e parenti della showgirl e dell’ex calciatore.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia ha ripercorso le emozioni della festa e questi 10 anni di amore l’uno al fianco dell’altra. “Il nostro rapporto si è evoluto in meglio – ha ammesso la Santarelli – Sia chiaro che anche noi litighiamo, però non perdiamo mai il giusto equilibrio nell’affrontare piccole discussioni o punti di vista diversi. Parliamo e raccontiamo poco di noi sui social“. Entrambi si definiscono “decisamente riservati, ma quando ci ‘mostriamo’ le parole e le foto sono autentiche e piene di amore“.

Elena Santarelli: “Bernardo Corradi è una figura fondamentale per me“

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono conosciuti alla fine del 2006 e hanno iniziato ad essere una coppia ufficiale da inizio 2007. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti: un matrimonio, due figli e lo stesso amore di allora, rinnovato anno dopo anno attraverso manifestazioni d’affetto e dichiarazioni romantiche. “Io non immagino una vita senza Bernardo, per me è una figura fondamentale – ammette la showgirl – Nei momenti di grande dolore, difficilmente mi confido, tendo a tenere tutto dentro, ma sulla sua spalla riesco a sfogarmi“.

A conquistarla sono state alcune caratteristiche dell’ex calciatore: “Bernardo è empatico ed è cresciuto con il valore della famiglia e dell’amore, i nostri figli a casa respirano amore e rispetto, vedono il loro papà comportarsi in maniera corretta con la loro mamma, sono i gesti che fanno la differenza soprattutto oggi con il dilagare di una violenza folle contro le donne. Io auguro a mia figlia di trovare un ‘Bernardo’ e a mio figlio Jack una ‘Elena’ per la vita“.











