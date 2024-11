Eleonora Cecere a Verissimo: “Ecco perché ho abbandonato il Grande Fratello”

Dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello 2024 prima del previsto, Eleonora Cecere ex volto di Non è la Rai è stata ospite nella puntata di oggi di Verissimo e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della sua esperienza nel reality ma anche i veri motivi per cui ha decido di lasciare il GF 2024. Innanzitutto ha rivelato: “Io ho scelto la famiglia, sono uscita prima per loro”

E subito dopo Eleonora ha aggiunto: “Ho scelto la famiglia perché noi siamo mamma e la famiglia viene prima di tutto. Il nostro lavoro è importante ma quando c’è bisogno di noi, noi dobbiamo correre e io quello ho sentito di fare per loro, non potevo non andare da loro”. L’ex volto di Non è la Rai ha lasciato il reality per stare accanto alla sua famiglia, al marito Luigi Galdiero ed alle sue due figlie Marlene di 10 anni e Carol di 12. Le sue figlie sono poi entrate in studio per farle una splendida sorpresa in cui non è riuscita a trattenere le lacrime.

Grande Fratello 2024, Eleonora Cecere sbotta: “Mio marito Luigi Galdiero non è maschilista”

Eleonora Cecere ha parlato anche della sua famiglia e del distacco dai figli quando entrata nel reality di Canale5 “Ho perso un po’ tutto della mia adolescenza e le rimpiango ma dall’altra parte ho iniziato Non è la Rai che è un percorso meraviglioso. I miei genitori erano d’accordo anche se poi ci sono stati degli eccessi.” Ed a proposito dei suoi genitori, Eleonora Cecere ha raccontato con le lacrime agli occhi com’è morta la mamma e come quattro anni dopo è morto il papà. Ed infine Eleonora Cecere ha voluto fare un chiarimento sul marito e smentendo il fatto che sia un maschilista e il motivo per cui ha lasciato la Casa del GF 2024: “Mio marito non è un maschilista, un padre padrone, non è assolutamente così. Sui social le cose lette hanno fatto male non solo a lui ma anche a me. Mio marito c’è sempre stato e mi ha sempre spronato ad inseguire i miei sogni.”