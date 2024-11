Eleonora Giorgi torna a parlare del tumore a Verissimo

La celebre attrice Eleonora Giorgi è tornata a parlare a Verissimo della sua battaglia con il tumore al pancreas, con il quale da ormai oltre un anno lotta con grande coraggio e abnegazione, aggrappandosi alla vita. Intervenendo nel programma di Silvia Toffanin, l’artista capitolina ha aggiornato sullo scorrere della malattia: “Non ho ottenuto un responso troppo favorevole, ma io continuo a restare fiduciosa, la statistica a volte dice cose particolari, io intanto lotto per ottenere un barlume di vita, ci divertiamo delle volte in famiglia. Intanto quest’anno faremo delle vacanze di Natale anche con la famiglia di Clizia, guardate però, mi sono ricresciuti i capelli, le ciglia e le sopracciglia” le parole di Eleonora Giorgi su Canale Cinque.

Il figlio di Eleonora Giorgi, Andrea, ha preso poi la parola nel salotto di Silvia Toffanin: “Siamo arrivati a un punto in cui per mamma la cura diventa molto faticosa quasi come la malattia, bisogna stare attenti a come si procede, potremmo decidere di incamminarci verso terapie sperimentali. Siamo in un momento in cui bisogna cercare di fare stare meglio mamma, servono dei requisiti per entrare negli studi di ricerca

Verissimo, Eleonora Giorgi e il calore della gente: “Mi fermano per strada”

Eleonora Giorgi, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, ha poi rivelato quanto sia importante l’affetto ricevuto dalla gente: “Mi abbracciano tutti, donne e uomini, mi mandano affetto, mi dicono quanto sono carina, è stato un anno eccezionale, speriamo bene, i capelli sono ricresciuti” ha raccontato l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin.

Giornate spesso noiose e ripetitive che scorrono via, nelle quali Eleonora Giorgi però non perde la voglia di lottare e affrontare la malattia: “Gioco con Gabri, passo tanto tempo con Clizia e la sorella, poi arriva Paolo, lo bacio e torno a casa, il vero problema è che delle volte non riesco a mangiare al punto che rumino e vengo aggredita dalla debolezza” ha confessato. “Adesso dovremo vedere cosa mi propone l’oncologia classica, sperare e augurarmi” ha detto l’attrice che si trova a diversi bivi dal punto di vista della malattia.

