ELETTI FORZA ITALIA BARI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Romito

RISULTATI BALLOTTAGGIO BARI, SCONFITTA LISTA FORZA ITALIA CON ROMITO: GLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Solo 1 consigliere tra gli 8 eletti nel Centrodestra dopo i risultati delle Elezioni Comunali 2024: questo l’esito del ballottaggio a Bari con la lista di Forza Italia che non riesce ad ottenere più di un eletto dopo il ko del candidato sindaco Fabio Romito contro il neo-eletto sindaco di Bari Vito Leccese. Con un divario di circa 40 punti percentuali, il ballottaggio delle Elezioni Comunali Bari 2024 è stato letteralmente dominato dal Centrosinistra, con la coalizione del Governo Meloni che non va oltre il 29,7% del candidato leghista.

Sulla composizione del Consiglio Comunale, tra gli 8 eletti col Centrodestra 1 appunto sarà un seggio occupato dalla lista Forza Italia: si tratta di Giuseppe Carrieri, con 666 presenze ottenute al primo turno due settimane fa. Primo tra i non eletti Antonio Peruggini con 435 voti: sugli altri 5 seggi in dote alla coalizione, 2 gli eletti per la lista Romito, 3 per FdI, 1 per Lega-Udc-Prima l’Italia e il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, Fabio Romito. (agg. di Niccolò Magnani)

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA BARI AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

I risultati di Forza Italia a Bari per quanto riguarda le preferenze al primo turno delle Elezioni Comunali sono in linea con le precedenti amministrative, dunque non si registra una crescita, ma c’è una conferma nel 2024 in virtù dei 5.355 voti che corrispondo al 3,67%. Eppure, in caso di vittoria di Fabio Romito al Ballottaggio, potrebbe ottenere più seggi di quelli occupati finora: infatti, se vincesse il centrodestra, Forza Italia otterrebbe tre eletti in Consiglio comunale, mentre cinque anni fa era solo uno.

Chi è sicuro di essere tra gli eletti nel nuovo Consiglio comunale di Bari, per quanto riguarda Forza Italia, è Giuseppe Carrieri, che ha ottenuto 666 preferenze; in bilico ci sono due compagni di partito: Antonio Perrugini con 435 voti e Onofrio Poliseno, che invece ha raccolto 282 preferenze. Il loro destino è appeso al risultato del secondo turno comunali, perché in caso di vittoria della coalizione di centrodestra al ballottaggio sarebbero eletti, in caso di vittoria del centrosinistra solo Carrieri.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI BARI 2024, QUALI ELETTI?

Elezioni Comunali Regionali ed Europee Bari, attesa per i risultati della giornata di voto con le preferenze che rinnoveranno l’amministrazione e i consiglieri con i nuovi eletti, 26 liste presentate e cinque candidati sindaci: Forza Italia quest’anno ha scelto di appoggiare il candidato sindaco Fabio Romito, che proverà a spodestare la maggioranza uscente del PD. Come aveva anche dichiarato Tajani in visita a Bari in campagna elettorale, la coalizione di centro destra si è allargata, unendo anche FdI e Lega, oltre a 10 liste civiche, per una iniziativa elettorale che vuole allargare i consensi. Romito, secondo gli ultimi sondaggi, potrebbe contare almeno sul 37% dei voti in molti seggi.

Forza Italia, per le Elezioni Comunali di Bari dell’8 e 9 giugno 2024, ha presentato una lista di nomi, candidati che se eletti potrebbero entrare in giunta come consiglieri. Ecco chi sono: Arcano Antonio Detto Max, Bellomo Cecilia, Buono Massimiliano, Campese Fabio, Caponio Mara, Carrieri Giuseppe, Cioce Michele, Colaianni Francesca, Cutri’ Vincenzo, Di Nardo Eufemia, Di Paola Aurelio, Fanelli Vincenzo , Ferrari Maria, Ficarelli Rosa, Fino Luigi Antonio, Fiore Christian Giuseppe, Giammaria Rosa, Giovine Paolo Alfredo, Iannone Francesco, Lorusso Gabriella,, Mari Giovanni, Massari Elena Detta Elena, Massari Rita Detta Rita, Mercoledisanto Giuseppe, Pacifico Roberta, Perruggini Antonio, Polignano Giampiera, Poliseno Onofrio Detto Rino, Rapana’ Michele, Sborgia Maria, Emanuela Scelsi, Angela Soglia Gabriella, Strusi Rita, Taurino Paolo, Tieri Andrea , Vacca Tiziana.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE ELEZIONI COMUNALI BARI 2019

Alle Elezioni Comunali di Bari nel 2019, Forza Italia aveva raggiunto un totale di 6.210 voti, conquistando, tra gli eletti un seggio. Il partito appoggiava il candidato sindaco Pasquale Di Rella, che in totale aveva ottenuto il 23,6% dei consensi. Arrivando quindi secondo dopo il sindaco vincente Antonio Decaro della coalizione di centro sinistra.

FI comunque singolarmente, con la lista “Forza Italia Berlusconi per Di Rella” ha avuto un buon risultato come secondo partito dell’opposizione, scelto dai votanti subito dopo la Lega. I nomi dei tre consiglieri più votati alle Comunali del 2019 erano stati: Antonio Ciaula con 832 voti, Giuseppe Carrieri con 756 voti e Giuseppe Mari con 66 voti.











