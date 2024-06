ELETTI LEGA ROVIGO, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e Seggi con Cittadin

È ancora in corso lo spoglio dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 2024 di Rovigo ma è già arrivata la conferma (abbastanza attesa) della vittoria della candidata di centrodestra Valeria Cittadin; e proprio mentre il suo risultato si cristallizza sempre di più possiamo già passare ai nomi di tutti gli eletti tra le forze della Lega. Per farlo dobbiamo tornare un attimo al primo turno elettorale di inizio mese, quando gli elettori hanno indicato sul 10,23% delle schede la Lega facendole conquistare di diritto il terzo posto in coalizione: a livello di Consiglio c’era una buona incertezza sul numero di eletti a Rovigo, ma ora con la conferma definitiva di Cittadin le cose si sono fatte più chiare.

Secondo la proiezioni dei seggi fatta dal sito EleOnline, a Rovigo la Lega dovrebbe vantare ben 4 seggi per altrettanti eletti, preceduti dai nove di FdI, dai 5 di Cittadin Sindaco e seguiti dal 2 di Forza Italia: per quanto riguarda i nomi dovrebbe trattarsi di Lorenzo Rizzato, Michele Aretusini, Valentina Noce e Sabrina Magon; ma è importante ricordare che ora servirà anche l’ufficialità da parte del Tribunale di Rovigo. (Agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE LEGA ROVIGO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Non avrà ripetuto il 18% di cinque anni fa ma i risultati della Lega al primo turno delle Elezioni Comunali Rovigo 2024 sono stati tutt’altro che pessimi e proietta il Carroccio ad avere una buona rappresentanza di eletti nel prossimo Consiglio Comunale: il ballottaggio raggiunto in extremis dal sindaco uscente di Rovigo in quota M5s-civiche Edoardo Gaffeo ha visto sfumare la vittoria del Centrodestra di Valeria Cittadin, candidata sindaco con il 49,1% ottenuto due settimane fa. Per la Lega il contribuito in termini di preferenze è stato comunque importante per arrivare ad un secondo turno dove – senza apparentamenti – i favori del “pronostico” rimangono in casa Centrodestra.

Dietro al 20% di FdI, la lista della Lega ottiene il 10,25% di preferenze (con 2437 voti complessivi), superata solo dalla lista civica Valeria Cittadin (12%) e ben sopra il 6% di Forza Italia. In attesa di conoscere i risultati definitivi del ballottaggio alle Elezioni Comunali Rovigo 2024, ecco i potenziali eletti per la Lega in quanto più votati al primo turno (e tenendo sempre conto che le proiezioni muteranno molto in caso di vittoria o sconfitta di Cittadin al secondo turno): campione di preferenze per la Lega Rovigo è stato Lorenzo Rizzato con 728 voti, davanti a Michele Aretusini con 314, Valentina Noce 211, Sabrina Magon 159, Silvia Pavan 125, Riccardo Ruggero 112 preferenze.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA ALLE ELEZIONI ROVIGO 2019

Con un piccolo passo indietro ai risultati delle Elezioni Comunali di cinque anni fa, nel ballottaggio che fu tra il Centrodestra di Monica Gambardella e l’attuale candidato nonché sindaco uscente Edoardo Gaffeo (scaricato poi dal Pd-Centrosinistra che ha puntato su Franco Tosini) gli eletti della Lega furono più dei potenziali oggi “appetibili” dalla lista di Matteo Salvini a Rovigo.

Con il 18,2% delle preferenze il Carroccio ottenne ben 4 seggi, a fronte dell’1 alla lista civica Gambardella e 1 per Fratelli d’Italia, nessuno invece per Forza Italia: alla maggioranza andarono invece ben 11 seggi eletti al Pd, 5 per “Perché Cresca Felice” e 4 “Forum dei Cittadini”. Per la Lega i consiglieri eletti nella giunta uscente all’opposizione furono Lorenzo Rizzato, Michele Aretusini, Cristiano Corazzari e Valentina Noce.

