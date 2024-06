ELETTI M5S FIRENZE, PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Lorenzo Masi

Fin dai primi risultati parziali dei ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 di Firenze era chiaro che a vincere sarebbe stata la candidata del centrosinistra Sara Funaro, e mentre arriva una conferma ufficiale (a scrutini ancora aperti) è già possibile scoprire il numero di eletti per ogni partito in corsa, con il M5S di Giuseppe Conte che ha deciso di non appoggiare il campo largo Dem puntando tutto sul suo candidato Lorenzo Masi. Il risultato definitivo del M5S a Firenze era già stato ampiamente previsto, con il loro candidato che ha ottenuto il 3,35% dei voti riuscendo ad accedere al Consiglio per un soffio.

Nessuna sorpresa – insomma – per gli eletti del M5S, con un solo seggio assegnato e che andrà (per forza di cose, da consuetudine elettorale) all’ex candidato sindaco Lorenzo Masi, che ‘ruba’ il posto a Roberto De Blasi titolare nel primo turno di Elezioni Comunali a Firenze della maggior parte dei voti (181 su più di 6mila) da parte degli elettori. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE M5S FIRENZE AL PRIMO TURNO: 1 SOLO POSSIBILE ELETTO

Nella “Caporetto” elettorale del M5s alle ultime Elezioni Comunali, Europee e Regionali, una minima “caduta in piedi” si ha a Firenze con uno dei prossimi consiglieri eletti in Consiglio Comunale che dovrebbe rimanere in dote al Movimento 5Stelle: in attesa dei risultati definitivi del ballottaggio che vede per le Comunali Firenze 2024 la sfida tra il Centrodestra di Eike Schmidt e il Centrosinistra di Sara Funaro, il M5s nei risultati del primo turno rimase ferma al minimo 3,53% raccolto con soli 6068 preferenze dei vari candidati.

Non avendo fatto alcun apparentamento per il ballottaggio né con Schmidt né con Funaro, il M5s sta alla finestra in questo secondo turno delle Elezioni Comunali a Firenze, consapevole però che almeno uno dei 36 seggi eletti nel nuovo Consiglio Comunale andrà al candidato sindaco non eletto Lorenzo Masi: non entreranno invece né Roberto De Blasi (181 preferenze), né Eleonora Colucci (88), i grillini più votati al primo turno delle Amministrative di Firenze. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI M5S ALLE ELEZIONI FIRENZE 2024

Sono terminate le elezioni europee, regionali e comunali, che hanno visto alle urne tutta Italia nei giorni dell’8 e del 9 giugno. In alcune città d’Italia i cittadini hanno dovuto anche esprimere la loro preferenza in merito all’elezione dei nuovi sindaci: tra queste c’è Firenze, che tra le varie liste ha visto presentata anche quella del Movimento Cinque Stelle. Il candidato sindaco in quota M5S è Lorenzo Masi, affiancato da una squadra che spera di ottenere più seggi eletti possibili in consiglio comunale a Firenze.

In attesa dei risultati definitivi con gli eletti definitivi, andiamo a vedere i candidati con il M5s per le elezioni comunali di Firenze 2024: Roberto de Blasi, Gaia Ciullini, Daniele Cecconi, Caterina Mariotti, Gabrio Evi, Andrea Faggi, Roberto Leoncini, Eleonora Colucci, Luigi Benassai detto Grey, Paolo Raspanti, Luca Rossi Romanelli, Giovanni Policastro, Luisa Schaclerl, Emilia Bondi, Debora Cartaginese, Guido Lambelet, Maria Chiara Sikorski, Veronica Zampini, Stefano Piccolo, Gianfranco Mazzarella, Elena Taddei, Angiola Fraschetti, Valerio Cipolli, Giovanni Torchia, Laura Magni, Rosalia Muscolino, Eros Lacovara, Marilena Giambrone, Silvia Cardini, Marco Da Costa, Rosalba Visca, Maura Mancini, Michele Isernia, Ariano Testa, Stefania Silvari, Mahesh Nilhath Kumar Beruwala Kapuage detto Kumar.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019

In attesa di conoscere i nomi degli eletti in consiglio comunale in quota M5S dopo le elezioni comunali di Firenze, avvenute congiuntamente alle europee, andiamo a vedere quale era la situazione nel 2019. Il partito pentastellato aveva ottenuto, cinque anni fa, nelle elezioni del 2019, il 7% (scendendo rispetto al 9.5% di cinque anni prima): i seggi assegnati erano stati due. I consiglieri comunali eletti di M5S a Firenze nel 2019 sono stati Roberto De Blasi, allora candidato a sindaco, e proprio Lorenzo Masi, che ora è invece candidato a sindaco. Nel mandato precedente, del 2014, erano stati invece tre i seggi assegnati al M5S, che spera di alzare la percentuale ottenuta cinque ani fa.











