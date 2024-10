ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024, UN GIALLO A SANREMO

Le Elezioni Regionali Liguria 2024 sono caratterizzate anche da un giallo scoppiato nelle ultime ore a Sanremo, dove è scomparso il materiale elettorale in circostanze che sono tutte da chiarire e che potrebbero essere approfondite da un’inchiesta. Stando a quanto riportato dall’Ansa, alcune copie in bianco di verbali, insieme alle matite copiative, alle tabelle per lo scrutinio e a un timbro per la validazione che erano destinate alle sezioni del comune ligure è risultato mancante.

La scomparsa di questo materiale è stata riscontrata venerdì scorso da alcuni addetti, che si sono resi conto della mancanza di alcune buste sigillate che avrebbero dovuto contenere appunto il materiale elettorale e, quindi, hanno allertato subito la prefettura. La procura di Imperia ha confermato la notizia all’agenzia di stampa, infatti il procuratore capo Alberto Lari ha dichiarato di essere stato informato dell’accaduto dal prefetto. Inoltre, ha precisato che il timbro è stato sostituito e assicurato che si sta vigilando sulla regolarità delle operazioni di voto.

MATERIALE SCOMPARSO A SANREMO: INFORMATO ANCHE VIMINALE

Ai disagi per il maltempo (in Liguria è stata diramata allerta meteo arancione) si aggiungono anche quelli per la scomparsa del materiale elettorale, ma sono stati subito risolti con la sostituzione. Nel frattempo, si sta cercando di capire se questi documenti siano stati sottratti da terzi o se il materiale sia andato perso per un errore. Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, all’Ansa ha chiarito che il materiale completo era stato consegnato al Comune di Sanremo, da cui è arrivata poi una denuncia di smarrimento di 5 buste con un timbro di validazione.

Di conseguenza, è stato mandato il nuovo materiale e sono state informate le autorità competenti per procedere con i dovuti accertamenti. Il prefetto ha precisato che nel materiale scomparso non ci sono schede elettorali, ma appunto verbali, tabelle di scrutini e registri, usati dal presidente di seggio durante lo spoglio. Della vicenda, denunciata alla polizia municipale, è stato informato anche il Ministero dell’Interno, oltre alla Regione Liguria, e non si esclude che venga aperta un’inchiesta nelle prossime ore.