Eliminati X Factor 2024: chi rischia di non arrivare in finale

Ad un passo dalla finalissima di X Factor 2024, in programma il 5 dicembre, questa sera, nel corso della semifinale, due concorrenti dovranno rinunciare al sogno di giocarsi la vittoria sul palco che sarà allestito in Piazza del Plebiscito a Napoli. A giocarsi la finalissima saranno I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti, Francamente, Mimì e I Puncake. Al termine delle due manche, sono due i concorrenti che saranno eliminati e che dovranno rinunciare al sogno della finalissima. Riuscire a fare un pronostico preciso è abbastanza difficile, ma secondo i bookamakers, sono quattro i favoriti per strappare il pass per la finalissima.

X FACTOR 2024 LIVE SHOW, SEMIFINALE/ Diretta ed eliminati: Giorgia dedica una canzone ai concorrenti

Chi non rischia l’eliminazione, secondo i bookmakers, sono Mimì e Francamente: la vittoria finale della cantante di Manuel Agnelli è quotata a 3,50 su Netbet e Goldbet e a 3,00 su Gazzabet, il trionfo dell’artista di Jake La Furia, invece, vale 3,75 su NetBet e 3,50 su Gazzabet e Goldbet.

Eliminati X Factor 2024: chi è favorito per la finalissima

Oltre a Mimì e Francamente, secondo i bookmakers, non rischierebbero l’eliminazione candidandosi, così, alla finalissima, sono Lorenzo Salvetti, la cui vittoria finale è quotata a 4,00 per Gazzabet, Goldbet e NetBet. Tra i gruppi in corsa i Les Votives: 5,50 su Goldbet, 4,50 su Gazzabet e 3,50 su NetBet.

X Factor 2024, Mimì canterà Mina alle semifinali ma pubblico critica il percorso/ "Cover di Madame un flop"

Questa sera, dunque, al termine delle due manche, rischierebbero l’eliminazione ad un passo dall’ultimo capitolo, I Patagarri e i Punkcake. Fondamentali, però, saranno le esibizioni live che potrebbero stravolgere tutto e portare all’eliminazione di concorrenti considerati in pole per la finalissima. Per scoprire, tuttavia, chi saranno i due cantanti che non saranno presenti a Napoli per la finale sarà necessario aspettare la fine della seminifinale anche se, al termine della prima manche, ci sarà già il primo finalista.