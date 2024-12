Nella 19esima puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda il 23 dicembre, ben quattro concorrenti sono finiti al televoto per l’eliminazione: Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Le Monsè e Zeudi Di Palma. Come prevedibile, la maggior parte dei gieffini ha scelto di nominare le new entry, avendo ormai instaurato legami più forti con i coinquilini con cui convivono da tre mesi. Durante le nomination, tre di loro sono risultati tra i più votati, mentre Emanuele è stato condannato al televoto da Javier Martinez ed Helena Prestes, eletti preferiti dal pubblico e quindi immuni. Secondo i pronostici, proprio Emanuele Fiori sembra essere il più a rischio ad essere eliminato dalla Casa, seguito da Bernardo Cherubini.

Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini sono entrati da poche settimane nella Casa del Grande Fratello e, per questo, non hanno avuto ancora modo di farsi conoscere dal pubblico. Stando ai sondaggi del popolo del web, poi, tra i due l’eliminato potrebbe essere Emanuele. Il fisioterapista è stato recentemente coinvolto in una grande polemica con Zeudi Di Palma, la quale ha raccontato di essersi sentita violata da un suo solletico troppo spinto sotto le coperte. Un episodio davvero spiacevole, che potrebbe costargli la permanenza al Grande Fratello.

Eliminato Grande Fratello 2024: Zeudi Di Palma e Le Monsè fuori a sorpresa?

Sempre secondo i pronostici, non corrono il rischio di essere eliminate Zeudi Di Palma e Le Monsè. In modo particolare, in poche settimane, Zeudi è riuscita a guadagnarsi l’affetto dei telespettatori del Grande Fratello. Grazie alla sua “amicizia speciale” con Helena Prestes, è nato il fandom “Zelena“, pronto a sostenere al televoto l’ex Miss Italia fino alla 20esima puntata del reality. Molti fan sperano di vedere nascere qualcosa di più tra le due gieffine, motivo per cui un’eliminazione di Zeudi sembra essere l’ipotesi meno probabile.

Anche Le Monsè sembrano avere buone possibilità di superare questo televoto. Maria Monsè e la figlia Perla Maria hanno generato grande simpatia tra il pubblico, a differenza dell’ultima partecipazione di Maria di qualche anno fa. Con il televoto, tuttavia, le sorprese non mancano mai, e nessun concorrente può dirsi completamente al sicuro dall’essere eliminato. Sebbene Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini siano considerati più a rischio, anche Zeudi di Palma e Le Monsè potrebbero trovarsi di fronte ad un colpo di scena e dover abbandonare la Casa. Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello di lunedì 30 dicembre, l’ultima del 2024, per scoprire cosa succederà.