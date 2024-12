Pagelle Grande Fratello 2024, 19a puntata: Lorenzo non convince, Shaila innamorata

La diciannovesima puntata del Grande Fratello 2024 si è conclusa in pieno clima natalizio. Tra auguri, baci sotto al vischio e le immancabili nomination riviviamo quanto successo durante la lunga diretta con le pagelle del Grande Fratello 2024 e i voti ai singoli protagonisti. La puntata inizia con un confronto tra Eva Grimaldi e Lorenzo Spolverato. L’attrice, nuova concorrente della casa, si è lasciata andare ad una serie di commenti soffermandosi in particolare sulla storia d’amore tra Shaila e Lorenzo definendola come un “copione uscito male”. Lorenzo non ci sta e cerca di difendere i suoi sentimenti sembrando anche più convincente dell’attrice entrata sicuramente a gamba tesa verso di lui (voto 5).

Poco dopo Lorenzo e Shaila spiegano i motivi che li hanno spinti a terminare la loro conoscenza. Tra i due Shaila (voto 6) appare non solo quella più innamorata e coinvolta, ma anche la più onesta nell’esprimere i dubbi che l’hanno spinta ad accettare la scelta di Lorenzo (voto 4) che non si sente pronto ad un sentimento così forte ed importante.

E’ Natale nella casa del Grande Fratello 2024: scontro Luca – Jessica e la nuova coppia Zeudi ed Helena

Le pagelle Grande Fratello 2024 della diciannovesima puntata proseguono con il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi. Cosa è successo davvero tra i due? Alla fine Jessica (voto 6) confessa che tra loro non ci sono stati baci passionali, ma solo degli abbracci molto forti sotto le coperte che l’hanno portata ad immaginare che potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia. Un sentimento non corrisposto dall’attore che è felicemente fidanzato con Alessandro, che fuori dalla casa ha vissuto male queste ultime settimane al punto da inviare una lettera d’amore al compagno. Parole di grande amore che hanno commosso tutti, in primis Luca Calvani (voto 6) che ha promesso fedeltà e rispetto al compagno.

Sempre parlando d’amore nella casa è nata una forte simpatia tra Zeudi (voto 7) ed Helena (voto 7). Le due si sono avvicinate molto nelle ultime settimane trovando, l’una nell’altra, una spalla su cui potersi appoggiare. Una coppia che fa bene al cuore e che incontra il favore del pubblico.