Eliminato Grande Fratello 2024 chi è? A rischio Michael Castorino, Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Clayton Norcross, Tommaso Franchi, Helena Prestes

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024 che andrà in onda questa sera, 14 ottobre 2024, a partire dalle 21.30 circa su Canale5. Alla conduzione come sempre ci sarà Alfonso Signorini, mentre opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, alla postazione social, infine, Rebecca Staffelli. Saranno tanti gli argomenti trattati e non mancheranno soprese ed ospiti e soprattutto ci sarà una temuta eliminazione. Chi sarà l’eliminato Grande Fratello 2024?

Iago Garcia al Grande Fratello 2024: "Innamorato 2 volte nella mia vita"/ "Mi piacerebbe avere un figlio ma…"

Questa settimana il televoto è affollatissimo perché in nomination sono finiti ben sei concorrenti alcuni in queste settimane si sono distinti per essere stati al centro di dinamiche come Helena Prestes, Yulia Bruschi e Tommaso Franchi mentre altri sono rimasti più defilati come Amanda Lecciso, poco protagonista se si esclude il siparietto con la sorella Loredana all’entrata e Michael Castorino e Clayton Norcross. Ed i sondaggi ovviamente premiano coloro che si sono messi in gioco come Helena Prestes, al centro di un quadrilatero con Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Shaila Gatta e Tommaso Franchi che dopo aver baciato Mariavittoria Menghetti ha fatto un passo indietro. Chi di loro sarà l’eliminato Grande Fratello 2024?

Giglio si sbilancia su Yulia Bruschi al Grande Fratello 2024: "Mi piace"/ "Mi fa stare bene qui e..."

Grande Fratello 2024 eliminato: a rischio Michael Castorino e Amanda Lecciso: domina Helena Prestes

Scendendo nel dettaglio stando ai sondaggi ufficiali del Forum del Grande Fratello 2024 tra tutti i concorrenti in nomination la preferita del pubblico è Helena Prestes, ben il 31.33% dei voti nel forum sono per salvarla, seguita con una certa distanza da Tommaso Franchi con 19.24% di voti favorevoli e da Clayton Norcross con il 15.43%. A rischio dunque si posizionano Yulia Bruschi con il 14.57% delle preferenze e Amanda Lecciso con il 14.10% fanalino di coda per Michael Castorino con solo il 5.33% di voti a favore. Sarà quest’ultimo l’eliminato Grande Fratello 2024 della puntata di oggi del 14 ottobre 2024? Dando un’occhiata agli altri sondaggi la classifica resta invariata con Helena al primo posto e Miachael all’ultimo, cambiano solo le percentuali.