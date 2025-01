Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking dopo la chiusura delle indagini sulla vicenda che coinvolge la stilista e una sua ex consulente che, ricostruisce ANSA, l’avrebbe accusata di atti persecutori e condotte atte a screditarla esponendola persino al pubblico ludibrio con un post su Instagram.

Secondo quanto appreso dalla stessa agenzia di stampa, all’esito degli accertamenti della Squadra mobile la Procura di Bologna, titolare del fascicolo il pm Luca Venturi, avrebbe portato a termine la prima fase di indagine che apre all’orizzonte di un possibile rinvio a giudizio.

Elisabetta Franchi accusata di stalking: “Pensava fosse l’amante dell’ex compagno”

Elisabetta Franchi, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, avrebbe avuto un rapporto d’amicizia con la donna che oggi la accuserebbe di stalking. La stilista si sarebbe convinta che fosse l’amante dell’ex compagno e di essere stata tradita “nel modo più ignobile possibile“.

Tra le carte della vicenda ci sarebbe anche un messaggio, del quale dà conto lo stesso quotidiano, in cui Elisabetta Franchi darebbe una sorta di ultimatum alla sua ex consulente e amica: “O hai il buon senso di dire la verità o sarò uno tsunami in piena“. Le condotte contestate sarebbero iniziate nel febbraio scorso. Al predetto messaggio da parte della stilista avrebbe fatto seguito un post su Instagram attraverso cui la donna sarebbe stata esposta alla gogna social con decine di commenti offensivi. La condotta ascritta alla stilista, secondo l’accusa, integrerebbe il reato di stalking in quanto la presunta vittima si sarebbe trovata a vivere uno stato di costante ansia e paura al punto da cambiare le proprie abitudini di vita, con conseguenti ripercussioni sulla sfera privata e professionale.

