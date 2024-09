Elisabetta Gregoraci, mistero sulle condizioni di salute: lei torna al lavoro come sta adesso

Sono giorni di preoccupazione per Elisabetta Gregoraci, ricoverata in ospedale due volte in una settimana a causa di problemi di salute sui quali ha preferito non scendere nei dettagli. Non è chiaro cos’ha avuto la showgirl che sui social si è limitata a dire: “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti… ora tocca a me… settimana scorsa sono sta ricoverata in ospedale, poi uscita ora sono nuovamente qui… nulla di grave non preoccupatevi ma devo un attimino pensare a me… voi mandatemi tante energia positiva e pensatemi… vvb”. Per poi successivamente tranquillizzare tutti con un’altra IS: “Ho tanta voglia di ripartire e di fare piano piano le mie cosine. Grazie per il vostro supporto, tutto si sta, piano piano, mettendo a posto e di questo sono molto felice ho apprezzato tanto.”

Le condizioni di salute della showgirl piano piano sono migliorate, Elisabetta Gregoraci sta meglio ed è già tornata al lavoro per girare le puntate del suo nuovo programma Questione di Stile. In una IS ha annunciato il ritorno al lavoro: “Si torna sul set oggi…con dei ritmi più tranquilli…ma oggi sopralluogo, prove lui per Questioni di Stile..” E proprio in queste ore sempre con una storia su Instagram ha aggiunto: “Giornata intensa…dopo 12 giorni di stop oggi sono tornata sul set…dedico questa giornata al mio Dottore Giulio che mi ha curata nel migliore dei modi, mi ha seguita, supportata anche nei momenti meno belli…grazie” Dopo il ricovero in ospedale adesso Elisabetta Gregoraci sta molto meglio.

In questi giorni difficili Elisabetta Gregoraci ha potuto contare sugli uomini della sua vita: l’ex marito Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco ed il fidanzato Giulio Fratini. E mentre quest’ultimo ha scelto il silenzio, Flavio Briatore ha voluto esprimere pubblicamente tutto il suo sostegno all’ex moglie tra le pagine di Oggi con poche e semplici parole: “Sono vicino a Elisabetta, per lei ci sono e ci sarò sempre” E invece il magazine Diva e Donna a riportare che: “Sono stati momenti molto difficili per Elisabetta Gregoraci e la sua famiglia. Briatore, Nathan e Fratini: i suoi uomini tremano per lei” aggiungendo poi che il figlio Nathan Falco è stato il primo a raggiungerla in ospedale con un mazzo di rose rosse, per starle vicino in un momento così delicato.