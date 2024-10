Eminem diventerà nonno, la figlia Hailie Jade Scott è in attesa del suo primo figlio. Il famoso e amatissimo rapper ha annunciato la bellissima novità ai suoi tantissimi fan nel videoclip del suo nuovo brano intitolato ‘Temporary‘. La canzone fa parte del nuovo album ‘The Death of Slim Shady‘ ed è dedicata alla figlia, racconta infatti l’immenso amore che prova nei suoi confronti. Nel video si vedono molte foto che li ritraggono insieme quando la figlia era solo una bambina, ci sono poi gli scatti del suo matrimonio con Evan McClintock, convolati a nozze lo scorso maggio.

In una delle strofe del brano svela di aver scritto questa canzone per aiutare la figlia quando lui non ci sarà più. Il brano si conclude poi con una bellissima frase: “Non importa quanti anni passino, dentro il mio cuore ci sarà sempre la bambina che ama e ha bisogno del suo papà”. Dopo molti dolci scatti nel videoclip arriva l’annuncio della gravidanza che ha emozionato i tantissimi fan del rapper. La 28enne è nata dalla storia d’amore tra Marshall Mathers, vero nome del rapper, e Kimberly Anne Scott. Nel videoclip consegna al padre una maglia della squadra Nfl per cui tifa, i Detroit Lions, questa riporta il numero 1 la scritta ‘Grandpa’, cioè ‘nonno’. Lui appara molto stupito, subito dopo mostra anche l’immagine di un’ecografia e sembra essere molto emozionato per la novità, tra pochi mesi diventerà nonno per la prima volta.

Hailie Jade Scott ed Evan McClintock diventeranno genitori, Eminem emozionato

Hailie Jade Scott è legata sentimentalmente a Evan McClintock dal 2016, lo scorso febbraio lui le ha chiesto di sposarla e a maggio sono convolati a nozze a Battle Creek in Michigan. Nel giorno del fatidico ‘si’ gli sposi non sono stati gli unici protagonisti, molta attenzione infatti è stata dedicata anche al rapper, il quale è comparso in moltissimi scatti.

Con i suoi brani e il suo incredibile talento Eminem è diventato una vera e prorpia leggenda nel mondo del rapper, quando però ha scoperto che la figlia è in dolce attesa si è trasformato in un attimo in un nonno super emozionato. Dopo l’uscita del videoclip del brano ‘Temporary’ Hailie Jade Scott ha condiviso la notizia della gravidanza anche sul suo profilo social con uno scatto che ritrae lei e il marito al settimo cielo con l’ecografia tra le mani. Nella didascalia del post ha scritto: “Mamma e papà, 2025”.

