Nuovi colpi di scena in vista a Endless Love, le anticipazioni trapelate sul web rivelano che nella puntata di mercoledì 30 ottobre 2024 Tarik rifletterà molto dopo le insinuazioni di Asu su Banu e ciò che scoprirà lo stravolgerà non poco. In casa deciderà quindi di tenerla sotto controllo e la sorprenderà a frugare nella borsa di Fehime, stava togliendo la microspia che aveva messo di nascosto al suo interno. Soydere sarà davvero deluso e in preda alla furia si scaglierà contro la moglie. La cognata aveva ragione, infatti è stata proprio lei a complottare con Emir contro la sua famiglia, passando ogni informazione di casa Soydere a Kozcuoğlu.

Nei precedenti episodi di Endless Love Kemal avrebbe dovuto affidare la piccola Deniz ai suoi genitori ma qualcuno ha informato Emir e il piano di Soydere è fallito. Sin dall’inizio lui ha capito che qualcuno lo aveva tradito, i sospetti erano ricaduti su Asu ma in realtà è stata Banu a rivelare ad Emir che Kemal avrebbe incontrato i suoi genitori. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Tarik, nell’episodio di mercoledì 30 ottobre 2024, pretenderà delle spiegazioni dalla moglie. Lei gli dirà che non ha avuto scelta, lui però si sentirà tradito e amareggiato.

Anticipazioni Endless Love, mercoledì 30 ottobre 2024: Tarik in lacrime, non crede che Banu lo abbia mai amato

Scoprire che la tapla è Banu farà soffrire moltissimo Tarik, si sentirà infatti tradito dalla moglie. Le anticipazioni di Endless Love della puntata che andrà in onda mercoledì 30 ottobre rivelano che dirà alla donna che non lo ha mai amato, lei proverà a convincerlo del contrario ma lui non le crederà e rifiuterà la sua carezza. Banu proverà a farlo calmare ma lui dopo averle tappato la bocca le chiederà di non dire più che lo ama. Intanto, Nihan non sopporterà di stare ancora lontana da Deniz, è certa che sia al sicuro con Kemal ma sente troppo la sua mancanza.

Cos’altro succederà a Endless Love? Nell’episodio di mercoledì 30 ottobre Tarik non rivelerà ciò che ha scoperto sulla moglie, infatti non appena arriverà la madre lui e Banu smetteranno di parlare e Soydere almeno per il momento non dirà nulla a Fehime. La verità verrà presto a galla? Non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire tutto quello che succederà.