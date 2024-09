Bianca Pazzaglia, chi è l’ex moglie di Enrico Brignano

Prima di trovare l’amore con l’attuale moglie Flora Canto, Enrico Brignano ha vissuto una precedente storia d’amore con Bianca Pazzaglia, una relazione durata cinque anni ma che ben presto si è esaurita a causa di classiche divergenze di coppia. Nel corso di una chiacchierata nella trasmissione L’intervista, si è soffermato proprio sul matrimonio finito male con Bianca Pazzaglia: “Non è andata bene per noi, con prima credevo che uno potesse essere la vedette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano” le confessioni di Enrico Brignano che ha guardato indietro con un po’ di rammarico al passato.

Non sono molte le informazioni sulla ballerina Bianca Pazzaglia e sulla sua vita successiva al matrimonio con Enrico Brignano, concluso ufficialmente nel 2013 dopo cinque anni di relazione.

Enrico Brignano ha dimenticato l’ex moglie Bianca Pazzaglia: “Iniziata una seconda vita”

Per il comico e attore romano ha preso il via una seconda fase di esistenza dopo aver archiviato in maniera definitiva la storia con la prima moglie Bianca Pazzaglia, solo due anni fa Enrico Brignano ha sposato la sua Flora Canto, con la quale ancora prima di convolare a nozze ha messo al mondo i suoi due figli Martina e Niccolò.

Ricordando Bianca Pazzaglia e il matrimonio svanito, Enrico Brignano in passato speso parole importanti riguardo alla ritrovata felicità con Flora Canto, nata anche grazie alla separazione con l’ex moglie: “È una seconda vita, una seconda occasione, ringrazio Dio di aver fatto gli incontri giusti, ringrazio anche di aver sbagliato, perché senza quegli sbagli non avrei quello che oggi”. Vedremo se nell’intervista di oggi a Domenica In l’attore romano deciderà di riaprire una finestra sul passato e rievocare magari la relazione vissuta con Bianca Pazzaglia qualche tempo fa.

