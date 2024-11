Prima di Ballando con le Stelle 2024, probabilmente, in pochi del grande pubblico la conoscevano. Eppure Erica Martinelli vantava già grandi traguardi e riconoscimenti di tutto rispetto nella sua carriera. Nemmeno trentenne, l’insegnante di ballo di Furkan Palali a Ballando con le Stelle, ha già fatto il pieno di vittorie a livello agonistico, prendendo parte anche a diverse finali in competizioni prestigiose. Nel talent di Milly Carlucci si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo talento, ma anche per una simpatia ed una brillantezza non scontata.

Tutte qualità che hanno reso più agevole il percorso del suo allievo Furkan a Ballando con le Stelle 2024, anche se non sono mancati i momenti difficili. Dopo l’eliminazione, infatti, il concorrente turco ha espresso delusione e amarezza, ma ora la coppia può rientrare in carreggiata tramite il meccanismo dei ripescaggi.

Chi è Erica Martinelli, la brillante insegnante di danza che ha “rivoluzionato” lo stile di Furkan Palali

Tornando ad Erica Martinelli, scopriamo che il suo percorso nel mondo della danza comincia fin da piccina. Allenamento e talento diventano una costante nella sua crescita, fino a diventare una professionista specializzata nello stile latino americano con conoscenza sia della danza moderna che di quella classica.

Poc’anzi menzionavamo alcune vittorie importanti ottenute dalla ballerina nel corso della sua carriera e ci riferivamo in particolare modo alla medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Italiani 2014 e 2015. Adesso si è ritagliata uno spazio da protagonista a Ballando dove il suo allievo ha solo parole al miele per lei. “Erica Martinelli mi capisce con lo sguardo”, ha detto l’aspirante ballerino durante il programma. Tutto vero, al di là delle opinioni tecniche, la coppia ha sempre mostrato grande alchimia e feeling in pista.

