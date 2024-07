“Estate in movimento” a Barcola 2024 Trieste/ Al via il ricco programma di eventi

Con il ritorno dell’estate ritorna a Trieste la festa presso la pineta di Barcola 2024, “Estate in movimento”, una serie di eventi che accompagneranno i triestini fino al prossimo mese di settembre, facendo vivere loro un’estate senza dubbio più lieta e all’insegna del divertimento e soprattutto del movimento. Lo slogan della festa di Estate in movimento a Barcola 2024 è “Muoversi bene per vivere meglio”, per un ricco programma di attività dedicate non soltanto ai residenti ma anche ai molti turisti che nelle prossime settimane visiteranno la nota città italiana di confine.

Come ricorda Triesteallnews, l’Estate in movimento a Barcola ha preso il via ben 25 anni, precisamente nel 1999, una iniziativa decisamente ben riuscita dell’Associazione giuliana Benessere il cui obiettivo è quello di diffondere la salute attraverso la cultura del movimento e dell’attività fisica. Del resto, come ci ripetono spesso e volentieri i medici, il primo modo per vivere sani è quello di evitare una vita sedentaria, con movimento fisico moderato ma comunque costante ed è di fatto su questa filosofia che si basa l’Estate in movimento a Barcola 2024 a Trieste.

ESTATE IN MOVIMENTO A BARCOLA 2024 TRIESTE: QUALI ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO

In pineta si organizzeranno così corsi di ginnastica dolce dedicati alla terza età ma anche ad adulti che sono portatori di gravi handicap come patologie invalidanti, ma anche diabete e problemi cardiovascolari. In generale sarà un’estate ricca di eventi a promozione della salute e della vita attiva.

Ovviamente saranno le figure professioniste a guidare i corsi in programma, quindi personale qualificato e non improvvisato, anche perchè quando si parla di fisioterapia e attività aerobica è sempre bene farsi guidare da una persona esperta, evitando il fai da te. Proprio per via dell’autorevolezza dei corsi svolti in estate a Trieste, la pineta di Barcola è letteralmente presa d’assalto anche per la presenza di corsi di yoga, ma anche zumba, danzaterapia, pilates, scherma storico e l’arte marziale giapponese dell’aikido, oltre a innumerevoli altri corsi. Ma cosa bisogna fare per prendere parte attivamente alle varie attività di Estate in movimento a Barcola 2024?

ESTATE IN MOVIMENTO A BARCOLA 2024 TRIESTE: NON SERVE LA PRENOTAZIONE

Non c’è da fare alcuna prenotazione online ne tanto meno armarsi di SPID o CIE: vi basterà presentarsi nel luogo prestabilito all’orario prestabilito ed eventualmente armarsi di un tappetino e il gioco sarà fatto. E’ tutto molto immediato quindi, decisamente user friendly, soprattutto perchè rivolto anche a persone di una certa età, ed inoltre, altra cosa molto importante da sapere, è che i corsi sono completamente gratuiti e aperti a tutti.

Saul Laganà, colui che ha inventato l’estate in Barcola, sottolinea come l’obiettivo sia quello di diffondere uno stile di vita sano, fornendo di fatto un servizio che raramente si trova a disposizione, soprattutto a queste condizioni. Si calcola che in Italia sono il 35 per cento i sedentari, coloro che non praticano alcuna attività fisica, e durante l’estate questa percentuale aumenta ulteriormente per via del caldo, ma anche della chiusura dei centri a luglio/agosto e delle vacanze estive.

