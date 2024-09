Prima di preparare il pranzo c’è un altro menù da predisporre oggi, giovedì 5 settembre 2024, ed è quello per l’estrazione di Million Day ed Extra MillionDay, con cui si possono vincere rispettivamente un milione di euro e 100mila euro. In realtà, sono solo i primi premi dei cinque che sono a disposizione per ogni gioco, da quello principale alla sua opzione.

Quello che conta è effettuare la giocata per il concorso prescelto, quello delle ore 13 di cui vi stiamo parlando, o quello serale. C’è anche la possibilità di usare la stessa giocata per più concorsi grazie agli abbonamenti (fino a un massimo di 20). Inoltre, potete giocare in una delle tante ricevitorie Sisal o online, la sostanza comunque non cambia: bisogna provare a centrare comunque i cinque numeri vincenti.

Diamo un rapido sguardo alle statistiche, soffermandoci sui numeri frequenti del Million Day: al primo posto c’è il 54 che ha accumulato 126 estrazioni, al secondo invece c’è il 17 che ha collezionato 123 concorsi, due in più del 25 che quindi occupa il gradino più basso del podio. Ai piedi troviamo il 7 e il 45, col primo che ha accumulato 110 frequenze, l’altro completa la top five con 108.

Ma sono disponibili anche le statistiche relative all’opzione di gioco, così scopriamo che in vetta alla classifica per quanto riguarda Extra MillionDay c’è il 6, che è a quota 123 proprio come “l’omologo” del gioco principale. Alle sue spalle c’è il 25, che sopravanza il 19 con una frequenza in più, infatti sono rispettivamente a quota 109 e 108. Al quarto posto, quindi, si trova una strana coppia, quella formata da 44 e 5 che sono entrambi a quota 107 concorsi.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE 13:00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –