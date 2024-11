Classifica scuole superiori 2024, ecco le migliori secondo l’Istituto Eudoscopio della Fondazione Agnelli, che ha individuato quelle che più preparano gli studenti all’accesso al mondo del lavoro e allo studio universitario. Secondo analisi, che hanno preso in esame un totale di 1.347.00 diplomati in 8.150 indirizzi differenti tra il 2019 ed il 2021 ed il successivo esito del percorso intrapreso dopo la maturità. Gli istituti di secondo grado più efficienti dal punto di vista della preparazione scolastica, a livello nazionale sono i licei scientifici, seguiti dai licei classici e dagli istituti tecnici. La ricerca ha poi diviso anche la classifica per regioni, mostrando anche particolari eccellenze a livello locale e nelle grandi città.

Questi dati, periodicamente pubblicati sull’apposito portale della Fondazione, possono essere molto utili ai ragazzi e alle famiglie che si apprestano a fare la scelta della scuola e dell’indirizzo dopo aver concluso le medie, soprattutto perchè lo studio si basa su percentuali concrete riguardanti l’esito degli esami universitari, il tasso di occupazione e la coerenza tra percorso fatto e posizione lavorativa.

Eudoscopio 2024, classifica scuole superiori: i migliori istituti in Italia che preparano gli studenti ad entrare all’università o a trovare lavoro

Classifica scuole superiori, le migliori del 2024 secondo i dati raccolti da Fondazione Agnelli Eudoscopio, che ha analizzato i percorsi post maturità degli studenti diplomati tra il 2019 ed il 2021, individuando gli istituti che più hanno reso possibile il successo negli esami universitari o la facilità di accesso ad una occupazione coerente con l’indirizzo di studi. A livello locale, le scuole che più preparano i ragazzi ad entrare negli atenei o a trovare lavoro sono state divise in base alle città principali.

A Milano le prime in classifica sono: il liceo classico Sacro Cuore e lo scientifico Alessandro Volta, per quanto riguarda l’indirizzo tecnico, tra i primi 10 c’è l’Istituto tecnico-economico Alessandro Manzoni. A Roma invece le prime due posizioni sono state assegnate al liceo classico Ennio Quirino Visconti, e allo scientifico Augusto Righi. Anche negli altri principali capoluoghi come Torino, Bologna, Firenze, Napoli, a risultare in prima posizione sono sempre i licei, principalmente quelli ad indirizzo classico e scientifico poi linguistici e delle scienze umane, ma anche gli istituti tecnici, soprattutto ad indirizzo economico.