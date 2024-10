È tornato a crescere – dopo l’incredibile vincita da quasi 81 milioni di euro dello scorso venerdì – il jackpot dell’Eurojackpot che in questa serata di venerdì 11 ottobre 2024 tornerà a donare (speriamo non poche) emozioni ai tanti giocatori tra voi carissimi lettori che decideranno di misurarsi ancora una volta con l’unico tra i tanti giochi Sisal a tenersi – ovviamente oltre che in Italia – in buona parte dei paesi del vecchio continente: oltre a noi, alle ore 20 all’appello con i numeri vincenti dell’Eurojackpot risponderanno anche migliaia di giocatori provenienti da realtà come la Germania, l’Olanda, la Danimarca, la Spagna e da altri 13 paesi europei!

Rimanendo un attimo nel tema di questa dimensione europea dell’Eurojackpot, è interessante osservare che nella cosiddetta ‘mappa della fortuna‘ la nostra bella Italia si piazza settima a pari merito con l’Ungheria grazie ai quattro jackpot centrati nel corso degli anni: il primissimo – sbalorditivo – posto spetta senza ombra di dubbio alla Germania, titolare di ben 61 premi milionari, seguita dalla Finlandia e dalla Danimarca che sono a quota – rispettivamente – 21 e 10 jackpot assegnati, così come sono ancora ferme a 0 Estonia, Lettonia, Grecia e Islanda.

PREMI, JACKPOT E REGOLE DELL’EUROJACKPOT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER TENTARE LA SORTE

Tornando indietro, vi ricordiamo che se voleste cercare di portarvi a casa il jackpot milionario dell’Eurojackpot tutto ciò che dovrete fare sarà munirvi di appena 5 euro con cui dovrete pagare la schedina: con questa cifra potrete (e in un certo senso, dovrete) indicare 5+2 numeri nelle apposite caselle che includono – da un lato – tutte le cifre tra l’1 e il 50 e – dall’altro – quelle comprese tra 1 e 12; per poi sedervi tranquilli ad aspettare che la Dea Bendata faccia tappa in quel di Helsinki per il sorteggio serale.

L’abbiamo citato più volte ed è certamente importante precisare che oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato a valere 17 milioni di euro: una cifra di poco superiore al minimo possibile (ovvero 10 milioni) e ben distante dal massimo (in questo caso: 120 milioni), ma comunque ottima per chiunque cercasse di svoltare economicamente la propria vita; mentre ai più curiosi diciamo che nel concorso di martedì scorso sono stati assegnati – tra la combinazione 5+1 e 5+0 – ben 4 premi da più di 454mila euro!

L’ESTRAZIONE N.82 DELL’EUROJACKPOT DI OGGI, 11/10/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–