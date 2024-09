E’ scattato il conto alla rovescia in vista dell’estrazione di oggi, martedì 17 settembre 2024, dell’Eurojackpot. Alle ore 20:00 scopriremo insieme i sette numeri fortunati odierni, con la speranza ovviamente di poter vincere. Tentare la fortuna, come si suol dire in questi casi, non nuoce, e non dovrete fare altro che pensare i vostri numeri, quindi recarvi presso un tabaccaio o una ricevitoria, e poi puntare.

Eventualmente, potete giocare all’estrazione dell’Eurojackpot anche tramite l’app ufficiale o il sito web dedicato: ancora più semplice. La difficoltà sta nello scegliere i 7 numeri e ovviamente nel “beccare” quelli vincenti. Per la prima questione vi aiutiamo noi, scegliendo appunto una stringa che speriamo possa regalarvi tanta gioia. Partiamo dal numero 1, quindi il 20, il 41, il 45 e il 50. Per i restanti due numeri, che ricordiamo, dovranno essere scelti fra l’1 e il 12, prendiamo il 5 e il 9. A questo punto avete in mano i vostri sette numeri, ora tocca a voi metterci la dose giusta di fortuna, ma fate in fretta perchè l’estrazione dell’Eurojackpot sta per cominciare.

EuroJackpot n.75 del 17/09/2024

Combinazione vincente

1 – 3 – 13 – 24 – 44

Euronumeri

11 – 12

EUROJACKPOT, STA ARRIVANDO L’ESTRAZIONE!

Sono passati quattro giorni dalla precedente estrazione dell’Eurojackpot, e ciò significa che oggi è martedì, precisamente il 17 settembre 2024, ed è quindi nuovo giorno di giocata. Siete pronti a puntare i vostri numeri fortunati? Dovrete sceglierne 7, a cominciare dai primi 5, compresi fra l’1 e il 50, e poi i secondi, dall’1 al 12. Dopo di che dovrete semplicemente incrociare le dita e sperare che la Dea bendata si volti dalla vostra parte e vi baci. A quel punto, qualora aveste azzeccato tutti i numeri vincenti dell’estrazione dell’Eurojackpot, potrete dire addio alla vita di prima visto che ottenere il massimo bottino significa diventare milionari.

I premi in palio per questo gioco (che è diffuso in tutta Europa, non soltanto in Italia), sono ricchissimi e basta vedere il montepremi della precedente estrazione, quella di venerdì scorso (si gioca solo due giorni alla settimana), per capirlo. Erano ben 22,7 i milioni di euro in gioco, e di questi 10,5 che sono stati distribuiti. I numeri che sono stati estratti venerdì, per la precedente giocata, sono stati il 2, il 3, il 17, il 40 e il 44, più i due euronumeri 4 e 8.

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: I PREMI ASSEGNATI NELL’ULTIMO CONCORSO

Quali usciranno oggi? Fra poche ore lo scopriremo, nel frattempo andiamo a vedere i premi assegnati, che potrebbero far ingolosire chi non è certo di fare una giocata. Purtroppo nessuno ha fatto 5+2, ne tanto meno 5+1, mentre in 6 sono riusciti ad individuare i primi cinque numeri, portandosi a casa ben 184,084 euro, non una cifra che probabilmente ti permette di cambiare vita, ma in ogni caso una bella sommata che garantisce diverse possibilità.

In ben 50 hanno invece fatto 4+2, ottenendo a testa 3.643,70 euro, mentre tutti gli altri premi sono stati tutto sommato più modesti. Ad esempio i 4+1 (658), hanno portato a casa 346 euro, mentre i 3+2 111,20 euro e via via fino ad arrivare alla cifra più bassa, i 9,30 euro che sono stati vinti dagli 1+2 e dai 2+1.