EUROJACKPOT: COME PARTECIPARE AL FORTUNATO CONCORSO

Giocare all’Eurojackpot è possibile due volte a settimana: c’è infatti una prima estrazione il martedì e una seconda il venerdì. Le regole sono sempre le stesse: si devono scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 50 mentre altri due euronumeri dovranno essere compresi tra l’1 e il 12. Mettendo a segno la vittoria da 5+2, si potrà vincere un jackpot milionario. La giocata minima del concorso è di una combinazione da 5+2 numeri al prezzo di due euro: è possibile però anche giocare attraverso dei sistemi, integrale o integrale ridotto, aumentando così le possibilità di vincita.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi venerdì 20 Settembre 2024

L’estrazione del concorso europeo, come abbiamo detto, offre due appuntamenti settimanali: il primo è il martedì, mentre il secondo il venerdì, sempre alle ore 20.00. Per verificare poi i numeri vincenti del concorso, che si spera corrispondano ai propri, si ci può recare sul sito dell’Eurojackpot ma anche su Sisal Tv o in ricevitoria, per controllare dal vivo se la propria giocata risulti o meno vincente.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 17 Settembre 2024

EUROJACKPOT, I NUMERI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DI VENERDÌ SCORSO

Nell’estrazione dell’Eurojackpot vengono estratti, come sempre accade, cinque numeri più due euronumeri. Tra i cinque numeri estratti del 20 settembre troviamo: 9, 17, 19, 26. 39. Per gli euronumeri, invece, ecco il 4 e il 10. Nell’ultima estrazione, avvenuta appunto venerdì scorso, non è arrivata la vittoria più ambita, quella da 5+2: nessuno ha dunque portato a casa l’intero montepremi. Sono state quattro, invece, le vittorie da 5+1 numeri, che hanno permesso di portare a casa 1.319.985,90 € ciascuno.

Nove le vittorie da 5 numeri per 123.940,60 € per ciascun vincitore mentre in 51 hanno portato a casa 3.607,70 € a testa per una vittoria da 4+2. In totale, in questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 791.653 premi, per un totale di 15.895.274 € vinti. Il fatto che nessuno abbia vinto il premio massimo da 5+2 ha permesso al montepremi di salire e di raggiungere proprio l’incredibile cifra odierna da 48 milioni. Riuscirà qualcuno a portare a casa l’incredibile vittoria? Lo scopriremo solamente dopo le 20.00!

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 13 settembre 2024

EuroJackpot n.76 del 20/09/2024

Combinazione vincente

–

Euronumeri

–