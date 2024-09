Torna oggi nel suo ultimissimo – e sempre imperdibile – appuntamento settimanale l’Eurojackpot, ovvero il famosissimo ed amatissimo gioco del tutto simile (ma anche in larga parte diverso) al nostrano Superenalotto con un jackpot che potrebbe finire nelle tasche di un fortunato giocatore italiano (magari proprio tra voi carissimi lettori!) oppure di uno europeo: il concorso – infatti – pur essendo mutuato da Sisal coinvolge anche i giocatori – ed asiranti milionari – di Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia!

Seppur siano ben 18 i paesi in cui si tiene l’Eurojackpot, non dovete lasciarvi scoraggiare perché questi non influenzerà in alcun modo le vostre possibilità di acciuffare il jackpot o uno qualsiasi degli altri numerosissimi premi e tutto si rimetterà – come in ogni altro concorso a premi – alla semplice botta di fortuna; ma come sempre il primo passo da compiere è ovviamente quello di iniziare a pensare ai vostri numeri fortunati per correre immediatamente in una ricevitoria Sisal e piazzare la vostra scommessa finché siete ancora in tempo.

TUTTI I PREMI IN PALIO NELL’EUROJACKPOT: DAL JACKPOT ALLE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

L’annuncio dei numeri vincenti di oggi dell’Eurojackpot è atteso per una manciata di minuti dopo le ore 20 in punto con un’estrazione che si terrà nell’apposita sala estrattiva di Helsinki che verrà – per l’occasione – aperta al pubblico di curiosi che vorranno presenziare per controllare la regolarità del sorteggio; ma d’altro canto dato che per noi italiani potrebbe essere piuttosto difficile recarci fino ad Helsinki, sappiate che ci saremo qui noi per riportarvi tutti i numeri vincenti che oggi potrebbero rendervi milionari!

Ma quindi, quanto si può vincere in questo più volte citato Eurojackpot? La risposta è semplice e al contempo difficile perché l’unica cifra certa è proprio quella del jackpot massimo che oggi ammonta alla bellezza di 40 milioni di euro continuando da un paio di settimane la sua crescita che lo porterà a breve verso il massimo di 120 milioni; mentre tutti gli altri premi sono proporzionali al numero di vincitori e – guardando al concorso di martedì scorso – possiamo segnalarvi per esempio degli ottimi 126mila euro vinti con 5 tra i numeri vincenti, oppure anche i 5mila spettanti a chi ha indovinato la combinazione 4+2, fino al minimo di 11 euro e 70 centesimi con 2+1 numeri.