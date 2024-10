L’Eurojackpot tornerà a farci compagnia nella serata di oggi – martedì 8 ottobre 2024 – e dato che siamo certi che siate in tantissimi voi cari lettori intenzionati a mettere le mani su quel milionario jackpot che ogni settimana cattura la vostra attenzione tra martedì e venerdì, dobbiamo per forza partire da una ‘brutta’ notizia: venerdì scorso il montepremi massimo è stato (per così dire) azzerato ed oggi ad attendervi ci saranno (di nuovo: per cosi dire) ‘solamente’ 10 milioni di euro nel primissimo gradino della crescita che lo porterà fino a quel massimo che nell’Eurojackpot è fissato a 120 milioni che dovremmo raggiungere (salvo vincite) nell’arco di un paio di mesi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 4 Ottobre 2024

Una brutta notizia, ma che certamente nasconde anche una gioia immensa per quel fortunatissimo giocatore che dalla Lituania è riuscito ad indovinare i 5+2 numeri vincenti dell’ultimo Eurojackpot portandosi a casa l’impressionante cifra di ben 80,9 milioni di euro che certamente gli cambieranno radicalmente la vita; così come avrà esultato anche il giocatore tedesco che – sempre ovviamente venerdì scorso – ha incassato con la cinquina completa e un solo euronumero dei due sorteggiati la bellezza di 2,4 milioni: in totale sono stati assegnati in tutta Europa ben 96,9 milioni di euro di premi.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 1 Ottobre 2024

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT: TUTTE LE REGOLE PER CERCARE DI ACCIUFFARE IL JACKPOT

Insomma – cari giocatori – se volete provare ad essere tra i fortunatissimi vincitori di cui vi abbiamo parlato non vi resta che raccogliere un po’ di coraggio per correre a giocare la vostra schedina dell’Eurojackpot che in serata potrebbe rendervi – l’avete visto da voi – decisamente ricchi: il costo per un combinazione è di soli 2 euro, ma esistono anche giocate in abbonamento, i classici sistemi per elaborare più serie di numeri (ma con premi minori e a costi maggiori) ed anche le schedine abbinate Eurojackpot-Superenalotto che vi permetteranno di partecipare ad entrambi i concorsi!

Eurojackpot, numeri vincenti/ Oggi estrazione venerdì 27 Settembre 2024

Rimanendo sull’opzione classica, con i vostri due euro potrete scegliere una doppia combinazione di numeri (una cinquina ed una coppia) da indicare nelle apposite caselline, ma se proprio foste indecisi nella cruciale scelta sappiate che sia online che nelle ricevitorie Sisal esiste un sistemino chiamato ‘QuickPick’ che sceglierà al posto vostro i 5+2 numeri che comporranno la schedina: fatto questo, attendete solamente fino alle 20 in punto per scoprire se la vostra puntata è stata – o meno – fortunata!