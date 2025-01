Sta per ripetersi ancora una volta l’appuntamento con l’Eurojackpot che proprio oggi – ovviamente venerdì 31 gennaio 2025 – è giunto al suo secondo appuntamento di quest’ultima settimana del primo mese dell’anno che ci traghetterà direttamente verso il prossimo mese nel quale speriamo di veder finalmente assegnare l’ambitissimo jackpot milionario di questo concorso europeo a qualcuno tra voi carissimi giocatori ed affezionati lettori: una speranza che – ovviamente – è valida anche per l’appuntamento odierno con la Dea Bendata ed in tal senso ci teniamo a dirvi che oggi il jackpot dell’Eurojackpot è arrivato a valere la sbalorditiva cifra di 53 milioni di euro; ancora piuttosto distanti dal massimo (sempre fissato a 120 milioni), ma comunque più che sufficienti ad assicurarvi una rendita per il resto della vita!

QUANTO DI PUÒ VINCERE CON L’EUROJACKPOT: TUTTI I PREMI IN PALIO OLTRE AL JACKPOT

Complessivamente, ci teniamo a ricordarvi che l’estrazione dell’Eurojackpot si terrà puntualissima alle ore 20 mettendosi al centro dei tre concorsi lottiferi e seguendo anche la regola per cui le vostre puntate verranno accettate solamente entro mezz’ora prima dell’effettivo sorteggio: dalle 19:30 – infatti – non potrete più giocarvi i vostri numeri fortunati, ma d’altra parte subito dopo l’estrazione di questa sera potrete compilare le schedine rendendole valide per l’appuntamento che si terrà il prossimo martedì; portandovi – così – avanti ed assicuradovi un posto in primissima linea per il primo sorteggio milionario dell’imminente febbraio del 2025!

Restando pazientemente in attesa dell’estrazione di questa sera dell’Eurojackpot, dal conto nostro ci teniamo anche a ricordarvi che il jackpot citato prima è solamente uno dei tantissimi premi messi in palio in questo amatissimo gioco, accompagnato dalla bellezza di altre undici categorie di vincita: guardando all’estrazione dello scorso martedì possiamo dirvi che tra queste i primi due premi in ordine di valore sono arrivati alle ottime cifre di 93mila e 5mila euro; mentre mancavano all’appello vincite per la seconda categoria sotto il jackpot (quella con 5+1 numeri indovinati) che tendenzialmente arriva a valere anche cifre superiori ai 500mila euro!