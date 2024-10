L’iconico conduttore di Striscia la Notizia è anche un padre amorevole e orgoglioso: “Fiero dei miei figli”

Gabriele e Giacomo sono i figli del celebre conduttore Ezio Greggio, nati dalla storia d’amore con l’ex moglie Isabel Bengochea. I due fratelli sono estremamente legati e dal padre hanno ereditato tutta la sua determinazione, la sua grinta e l’ambizione di raggiungere i propri obiettivi. Giacomo Greggio oggi vive a Monaco, dove dirige la sua società, EcoSweep. Gabriele invece ha ricalcato le orme del papà, con una predilezione per il mondo dello spettacolo e della recitazione.

Ha iniziato a recitare da bambino prendendo parte a due commedie come O la va o la spacca e Benedetti dal Signore. In una intervista rilasciata a Repubblica, Greggio ha detto di essere molto orgoglioso dei suoi ragazzi e del loro percorso professionale e di carriera. “I miei figli sono tutto ciò di cui vado più fiero”, le parole del presentatore televisivo.

Ezio Greggio, l’amore per i figli e la vocazione per la recitazione

Nel corso della sua carriera, Ezio Greggio ha ricoperto vari ruoli tra film per il piccolo e grande schermo, ma è stato soprattutto icona di Striscia la notizia in coppia con Enzo Iacchetti. La sua soddisfazione più grande, come dicevamo, arriva però dai figli che Ezio ama alla follia. “Dei miei figli: Giacomo si occupa di finanza a Londra. Gabriele fa l’attore, ha studiato a New York e a Londra, è indipendente. Fa la sua carriera che non è la mia”, ha sottolineato.

La vocazione dello spettacolo – tramandata al figlio Gabriele – il conduttore l’ha captata fin da bambino, quando si trovò a recitare tra i banchi di scuola. “Organizzai una recita in cui prendevamo in giro i professori. Tanti complimenti ma mi rimandarono, però con i soldi dello show finanziammo la gita a Parigi”, ha raccontato. Tutto il resto poi è storia.

