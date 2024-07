Temptation Island 2024, il single Fabio ha dato a Siria le attenzioni che merita

Con la sua decisione e il suo carisma, il single Fabio ha messo fin da subito a proprio agio la fidanzata Siria a Temptation Island 2024. In queste settimane, il tentatore e la ragazza si sono avvicinati moltissimo; lui le ha offerto fin da subito la sua spalla per sfogare le sue ansie e le sue paure, ma si è rivelato anche un amico per divertirsi e svagarsi insieme. Tra i due è scattata immediatamente una certa complicità, come ha potuto notare il fidanzato di lei, Matteo, in diversi video. Fabio, dal canto suo, non ha esitato a complimentarsi con Siria per la sua bellezza, mettendo subito in chiaro che per lui era la più bella del programma.

“Per quanto mi riguarda sei la più bella qui dentro”, le ha detto infatti il single Fabio senza troppi giri di parole. Il tentatore ha cercato di indagare sulla storia di Siria e ci ha messo poco a capire che la ragazza necessita di dolci attenzioni. “Il mio fidanzato mi preferiva prima, dice che sono tutta ossa”, ha raccontato Siria al tentatore, parlando dei problemi con Matteo.

Fabio, chi è il tentatore di Temptation Island 2024: che complicità con Siria…

Grazie al single Fabio, Siria ha capito cosa vorrebbe dalla sua storia d’amore con Matteo. Resta da capire se gli strappi creati col fidanzato sono risolvibili o se invece potrebbe essere più interessante approfondire la conoscenza con chi l’apprezza davvero. Fabio, da questo punto di vista, è pronto a proseguire la conoscenza con Siria anche fuori dal programma, con intenzioni serie.

“In futuro mi vedo sposato e con una famiglia, una casa e dei figli”, aveva detto lui in uno dei video di presentazione. Il suo motto preferito è “Fai adesso ciò che desideri senza aspettare a domani perché la vita è breve!”.