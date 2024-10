Fausto Maria Sciarappa, chi è e carriera dell’attore di Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia

Oggi pomeriggio, nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo c’è anche l’attore Fausto Maria Sciarappa. Il pubblico ha già avuto modo di vederlo in televisione nei panni di Albert Lona, uno dei personaggi della serie Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia che ha debuttato ieri sera su Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci, e che tornerà sul piccolo schermo questa sera, martedì 29 ottobre 2024, con la seconda ed attesissima puntata.

Ma che cosa sappiamo della carriera di Fausto Maria Sciarappa? Originario di Verona, classe 1966, è un attore e produttore che ha perseguito la strada della recitazione sin da giovane, laureandosi a Londra nel 1998. In terra britannica ha mosso i suoi primi passi nel mondo del teatro e della televisione, per poi debuttare nel cinema francese nel film del 2000 Chi lo sa? con Sergio Castellitto e Jeanne Balibar.

Fausto Maria Sciarappa tra tv e vita privata: ha una compagna?

La carriera di Fausto Maria Sciarappa ha fatto tappa al cinema ma soprattutto in televisione, diventando nel corso degli ultimi anni una vera e propria presenza fissa nelle fiction simbolo del piccolo schermo. In Rai lo abbiamo visto recitare nelle serie La porta rossa, Il nome della rosa, Mare Fuori, Sopravvissuti e Il clandestino, sino all’impegno in Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia che lo vede attualmente protagonista in prima serata su Rai 1. Per Mediaset ha invece recitato ne Il silenzio dell’acqua, mentre su Netflix è entrato nel cast di Guida astrologica per cuori infranti.

Dalla carriera stellare e ricca di successi ad una vita privata molto riservata e lontana dai riflettori: la sfera sentimentale di Fausto Maria Sciarappa è tutelata da un velo di grande riservatezza, non sappiamo infatti se l’attore sia fidanzato o sposato o se abbia dei figli, essendo poco propenso ad esporsi sul fronte della cronaca rosa.