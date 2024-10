Grande Fratello 2024, Federica Petagna ha messo gli occhi su Javier Martinez? Spunta retroscena

Federica Petagna non ha ancora varcato la porta rossa del Grande Fratello 2024 che già non si fa altro che parlare di lei. La 22enne ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island 2024 in coppia con il fidanzato Alfonso D’Apice a cui rimproverava l’eccessiva possessività e gelosia. Durante il viaggio nei sentimenti si è molto legata al tentatore Stefano Tediosi ma alla fine dopo il falò di confronto finale ha scelto di rimanere insieme al suo ragazzo. Dopo poche settimane c’è stato il colpo di scena e Federica è uscita allo scoperto postando una foto con il bel tentatore lasciando intendere che stessero insieme. E non è tutto perché nel frattempo l’esperta di gossip Deianira Marzano ha accesso il gossip sul possibile flirt di Federica con Antonio Fico, cugino di Titty Scialò, anche lei reduce dal reality dei sentimenti.

Insomma la situazione sentimentale dell’ex volto di Temptation Island 2024 non è per nulla chiara. Per alcuni il flirt con il tentatore Stefano Tediosi non è reale ma è stato creato ad arte per creare hype mentre nelle scorse ore è stato Amedeo Venza ha lanciare un altro scoop su Federica, pare che abbia già puntato un concorrente del Grande Fratello 2024: “Nel video di presentazione Federica ha detto che c’è un inquilino che le potrebbe interessare” ha spifferato l’esperto di gossip su Instagram attraverso il suo profilo social e poi ha aggiunto. “Lei sta frequentando il single Stefano ma non durerà, anche perché ha le idee chiare su chi puntare, Javier”. E nel frattempo per la giovane è arrivata anche una pesante critica da parte di un ex volto di Temptation.

Federica Petagna al Grande Fratello 2024: anche Alfonso D’Apice pronto ad entrare?

E i rumors e i retroscena non sono finiti qui perché sempre l’esperto di gossip Amedeo Venza ha ipotizzato che potrebbe entrare anche l’ex fidanzato di Federica Petagna, Alfonso D’Apice: “Ne vedremo delle belle, e non vi dico se in futuro dovesse entrare anche Alfonso”, ha concluso Venza nel video che ha incuriosito sia i fan del Grande Fratello che quelli di Temptation Island. Insomma, potrebbe ricalcarsi la stessa scena avvenuta l’anno scorso con Mirko, Perla e Greta che ha tenuto banco nel reality condotto da Alfonso Signorini per mesi. La ragazza, però, si è già attirata diverse critiche, in molti sui social l’hanno spesso attaccata perché da quando è finito Temptation ha fatto di tutto per rimanere al centro dell’attenzione e creare hype interessata solo ed esclusivamente ad intraprendere una carriera televisiva e che solo per questo Federica Petagna ha messo gli occhi addosso a Javier Martinez.