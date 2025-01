Federico Chimirri svela l’interesse per Amanda Lecciso al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente sembra essere piuttosto interessato ad Amanda Lecciso: si tratta di Federico Chimirri. Lo chef ha finalmente fatto il suo ingresso nella Casa dopo una breve permanenza in Tugurio assieme alle altre due new entry, Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, e ha così avuto l’occasione di approfondire la conoscenza con il resto del gruppo. In particolare è proprio Amanda ad aver attirato la sua attenzione e, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, ne ha voluto parlare con Maxime Mbanda durante un momento di relax in sauna.

A frenarlo è però proprio l’interesse che anche il rugbista nutrirebbe per la coinquilina, ma Maxime lo rassicura: “Se sarà più interessata a te e ricambierà, mi darà fastidio ma almeno sarò consapevole che in quel momento mi devo fare da parte”. Federico trova confronto e appoggio nelle sue parole, spendendo parole d’elogio per la Lecciso, definendola una donna molto bella e simpatica, ma allo stesso tempo fa una constatazione: “È una persona che mi sta molto simpatica però non potrebbe mai succedere niente tra me e lei”.

Federico Chimirri frena per Maxime Mbanda, ma lui lo rassicura: “Sentiti libero...”

Federico Chimirri è frenato dall’approfondire una conoscenza con Amanda Lecciso al Grande Fratello proprio per via di Maxime Mbanda: non vuole infatti ferire il coinquilino, con cui sta instaurando un bel rapporto. Per questo motivo si dice disposto a fare un passo indietro, anche nel caso in cui fosse la concorrente pugliese a farsi avanti con lui: “Nel momento in cui io vedo un passo in avanti da parte sua, io sono sicuramente quello che fa un passo indietro“.

Maxime però tenta di rassicurarlo nuovamente, invitandolo a non precludersi una conoscenza con Amanda laddove dovesse capitare: “Se la cosa dovesse partire, non cambierà il mio rapporto con te. Il mio rapporto con te e il mio rapporto con lei sono due cose a parte. Quindi, nel caso, sentiti libero assolutamente”. Lo chef argentino a quel punto lo ringrazia per il consiglio: considerato l’interesse, sarà realmente disposto a farsi avanti con la coinquilina?

