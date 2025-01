Federico Teoldi, chi è il compagno di Brenda Lodigiani: la carriera nella fotografia

Un nuovo appuntamento è in arrivo su Rai 1 con La volta buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo e ricco come sempre di tantissimi ospiti. Tra questi, nella puntata di oggi, spicca anche la talentuosa attrice, conduttrice ed imitatrice Brenda Lodigiani, che negli ultimi anni ha ottenuto un grandissimo successo al GialappaShow con le sue divertenti imitazioni, come quelle delle cantanti Annalisa e Angela Brambati dei Ricchi e Poveri.

Carriera e professione a parte, forse non tutti sanno che Brenda Lodigiani è da tantissimi anni sentimentalmente legata al compagno Federico Teoldi. Estraneo al mondo dei riflettori dello spettacolo e della televisione, a differenza invece della comica, di lui si sa che è un affermato direttore della fotografia milanese, uno stimato professionista nel settore che, nel corso della sua carriera, avrebbe stretto importanti e numerose collaborazioni anche con brand prestigiosi e di fama internazionale.

Brenda Lodigiani e Federico Teoldi: i figli Olivia e Tobia nati dal loro amore

Brenda Lodigiani e il compagno Federico Teoldi sono legati ormai da tantissimi anni e dalla loro storia d’amore sono nati anche due figli: la primogenita Olivia, nata nel 2017, e il secondogenito Tobia venuto al mondo nel 2020. A dispetto della popolarità dell’imitatrice, la coppia è estremamente riservata e sono davvero sporadiche le notizie e le informazioni pubbliche relative alla loro relazione.

Entrambi, infatti, preferiscono non lasciar trapelare eccessivi dettagli della loro storia d’amore, preferendo tutelarla nella privacy e al riparo dalle ingerenze del gossip; anche sui social, infatti, sono sporadiche le apparizioni di coppia.

